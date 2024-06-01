AK Parti Sözcüsü Çelik: Dünyanın İsrail'e dur deme vakti geldi

Biliyorsunuz, 1995 Srebrenitsa katliamıyla ilgili 11 Temmuz'un bir anma günü olarak gerçekleşmesi konusunda bir karar aldı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Bu son derece kıymetlidir. Bu günlerde de bunun daha büyük bir anlamı vardır. Katliam siyaseti cezalandırıldı. Ve çok geç de olsa 1995 Srebrenitsa Katliamı'ndaki kurbanların anılarının taze tutulması onların yad edilmesi için bu karar alınmış oldu.