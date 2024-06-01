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AK Parti Sözcüsü Çelik: Dünyanın İsrail'e dur deme vakti geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kızılcahamam'daki AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin açıklama yaptı. Birinci gündem maddesinin 'Gazze' olduğunu belirten Çelik "Dünyanın buna dur demesinin zamanı gelmiştir" dedi.

Lokman Özdemir
17:04 - 1/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 17:50 - 1/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kızılcahamam'daki AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin açıklama yaptı.


İşte Çelik'in açıklamaları;

Yarın adalet, güvenlik ve dış politika oturumu olacak.


Birinci gündemimiz Gazze'deki katliam siyaseti.


Biliyorsunuz, 1995 Srebrenitsa katliamıyla ilgili 11 Temmuz'un bir anma günü olarak gerçekleşmesi konusunda bir karar aldı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Bu son derece kıymetlidir. Bu günlerde de bunun daha büyük bir anlamı vardır. Katliam siyaseti cezalandırıldı. Ve çok geç de olsa 1995 Srebrenitsa Katliamı'ndaki kurbanların anılarının taze tutulması onların yad edilmesi için bu karar alınmış oldu.


Bu kadar geç kalınmasın Gazze konusunda. Ve bunun daha fazlasına müsaade edilmesin. Bütün dileğimiz odur.


O sebeple dünyanın buna dur demesinin zamanı gelmiştir.


Filistin devletinin tanınması gerekiyor. Bu konuda ilerlemeler var.




#Ömer Çelik
#AK Parti
#Kızılcahamam
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