Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile telefonda görüştü

Yaptığı ziyaretler kapsamında şu an Senegal'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TAZİYELERİNİ İLETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, Elazığ merkezli deprem dolayısıyla taziyelerini ilettiği ve Türkiye’nin yanında olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Libya ve İdlib konuşuldu

Beyaz Saray Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğünü ve iki liderin Libya ile İdlib konularını ele aldığını açıkladı.

Beyaz Saray

Beyaz Saray Basın Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Erdoğan-Trump telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Şiddet son bulmalı, ateşkes sağlanmalı

İdlib

Açıklamada, "İki lider Libya'da dış müdahalenin elimine edilmesi ve ateşkesin sürdürülmesinin gerekliliği konusunu ele aldılar. Liderler ayrıca İdlib'de devam eden şiddetin son bulması gerektiği konusunda da mutabık kaldılar." ifadelerine yer verildi.

Akdeniz'de sorunlar da ele alındı

MAVİ VATAN

Açıklamada ayrıca, Trump'ın, "Türkiye ile Yunanistan'ın Akdeniz kökenli anlaşmazlıklarını çözmelerinin önemine" vurgu yaptığı da belirtildi.