Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye için hayali olmayanların imaj cilalama oyunlarını bozmalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz ziyaretinin son gününde Trabzon Akçaabat'ta vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum günden beri siz hep bizimle oldunuz. Biz de sizin desteğiniz ile terörle mücadeleye başladık, sadece yurt içinde değil yurt dışında teröristlerin inlerine kadar girdik. Son terörist ortadan kalkıncaya kadar bu mücadelemiz sürecek.

Bundan sonra Türkiye'yi dünyanın sayılı ülkeleri arasına getirmek için çabalarımızı sürdüreceğiz. Artık eski Türkiye yok, eski Trabzon da yok. Gördüğüm kadarı ile eski binalar yıkılıyor, yeni bir Trabzon inşa ediliyor.

Eskiyi yaşamayanlar bugünü anlamazlar. Türkiye yoklukların, yasakların, sefaletlerin dolambaçlı yollarından geçerek bugünlere ulaşmıştır. Sizlerden istirhamım yeni nesillere o günleri anlatmanızdır. Türkiye için hiçbir hayali hiçbir hedefi olmayanların imaj cilalama oyunlarını bozmalıyız.

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Bu yüzden 2023 çok önemli, 2053 çok önemli. Bu nedenle sandıkları patlatmamız lazım. Gece gündüz çalışmamızı sürdüreceğiz. "