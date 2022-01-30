Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye için hayali olmayanların imaj cilalama oyunlarını bozmalıyız
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye için hayali olmayanların imaj cilalama oyunlarını bozmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da gençlerle buluşma öncesinde vatandaşlara hitap etti. "Türkiye için hiçbir hayali, hiçbir hedefi olmayanların imaj cilalama oyunlarını bozmalıyız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 çok önemli, 2053 çok önemli. Bu nedenle sandıkları patlatmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye için hayali olmayanların imaj cilalama oyunlarını bozmalıyız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz ziyaretinin son gününde Trabzon Akçaabat'ta vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum günden beri siz hep bizimle oldunuz. Biz de sizin desteğiniz ile terörle mücadeleye başladık, sadece yurt içinde değil yurt dışında teröristlerin inlerine kadar girdik. Son terörist ortadan kalkıncaya kadar bu mücadelemiz sürecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye için hayali olmayanların imaj cilalama oyunlarını bozmalıyız
OYNAT 02:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye için hayali olmayanların imaj cilalama oyunlarını bozmalıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da gençlerle buluşma öncesinde vatandaşlara hitap etti. 'Türkiye için hiçbir hayali hiçbir hedefi olmayanların imaj cilalama oyunlarını bozmalıyız.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2023 çok önemli, 2053 çok önemli. Bu nedenle sandıkları patlatmamız lazım.' ifadelerini kullandı.

Bundan sonra Türkiye'yi dünyanın sayılı ülkeleri arasına getirmek için çabalarımızı sürdüreceğiz. Artık eski Türkiye yok, eski Trabzon da yok. Gördüğüm kadarı ile eski binalar yıkılıyor, yeni bir Trabzon inşa ediliyor.

Eskiyi yaşamayanlar bugünü anlamazlar. Türkiye yoklukların, yasakların, sefaletlerin dolambaçlı yollarından geçerek bugünlere ulaşmıştır. Sizlerden istirhamım yeni nesillere o günleri anlatmanızdır. Türkiye için hiçbir hayali hiçbir hedefi olmayanların imaj cilalama oyunlarını bozmalıyız.

Bu yüzden 2023 çok önemli, 2053 çok önemli. Bu nedenle sandıkları patlatmamız lazım. Gece gündüz çalışmamızı sürdüreceğiz. "

OYNAT 03:32
"Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal yalancılığını ispat ettin"
Trabzon'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiasıyla ilgili olarak 'Bir kağıt gösteriyor, altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal namus sözü vermiştiniz nerede namus nerede şeref?
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal namus sözü vermiştiniz nerede namus nerede şeref?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hatırlarsanız bunlar seçimden önce, kimsenin ekmekleriyle oynamayacaklarına namus, şeref, haysiyet sözü vermişlerdi. Bay Kemal, nerede namus, nerede şeref?'


Tıklım tıklım

Tıklım tıklım

​Taksim'de dikkat çeken kalabalık.
Sahilde gören şoke oldu

Sahilde gören şoke oldu

Uzun zamandır çadırda yaşadığı öğrenildi.
İYİ Partili Ağıralioğlundan Millet İttifakındaki gerilimi artıracak sözler: Biz olmasak CHP ne kadar oy alabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da konuştu.

AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenleniyor.

​Yollar kapandı, 80 bin kişi elektriksiz kaldı.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun ihale iddialarına yanıt.

90 yıllık taş mektebin taş tahtası sıva altından çıktı.

'Adenovirüs' yöntemiyle geliştirilen Türk aşısı geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.