Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ve Bosna Hersek arasında kimlik kartlarıyla gidiş gelişleri yapabilme kararını verdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyeleri ile ortak basın toplantısında konuştu.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile ortak açıklama yapıyor.
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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile ortak açıklama yapıyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;
'Türkiye'den Bosna Hersek'e, Bosna Hersek'ten Türkiye'ye ile kimlik kartı ile seyahat edilecek. Dışişleri Bakanımız konuyla ilgili gerekli işlemleri yapacak. Yarın Sırbistan ile de böyle bir anlaşma yapacağız.
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