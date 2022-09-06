Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ve Bosna Hersek arasında kimlik kartlarıyla gidiş gelişleri yapabilme kararını verdik

“HDP'nin olduğu masada biz olmayız” diyen Akşener 5 yıl önce de CHP için aynısını demişti

Çankırı'da beş yıl önce “Bizi CHP'yle yan yana koymaya çalışanlar var; bunu çok çirkin, saygısız ve ayıp buluyorum” diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masada CHP'yle birlikte hareket ediyor. HDP'nin kendilerini hedef alan açıklamaları sonrası sessiz kalan Akşener, şimdi de “HDP'nin olduğu masada biz olmayız” çıkışında bulundu.