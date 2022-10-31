Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı hepimiz için yol gösterici olacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Türkiye'nin Yüzyılı'nı tüm dost ve kardeşlerimizle ortak geleceğimizin vizyonu olarak tasarlıyoruz. Artık ortak hayalleri paylaşıyoruz.

İnsan hizmet etmesi gereken araçların insanı kendisine hizmet ettirmeye başlaması kabul edilir bir durum değil.

Türkiye Yüzyılı hepimiz için rehber olacaktır. Gayretimizin gerisinde tecrübelerimizden çıkardığımız dersler var.

Dünyanın gelişmiş ülkeleri sağlıkta da sadece belirli gelir seviyesi üstündeki insanlara hizmet veriyor.

Buğdayların açlık tehdidi ile karşı karşıya kalan ülkelere ulaştırılması için gayret gösterdik.

Türkiye olarak salgınla imtihanımızı halkımıza sunduğumuz sağlık hizmetiyle alnımızın akıyla verdik.

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Kanser hastalığında koruyucu sağlık hizmetleri ve tedavi anlamında önemli, çalışmalar yürütüyoruz.

Yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz Turkovac aşımız ile dünyada Kovid-19 aşısı üretebilen 9 ülke arasına girdik.

Rusya tahıl anlaşmasıyla ilgili kendi açısında karar alsa da biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

Ukrayna buğdayının 9,3 milyon tonunu dünyanın hizmetine sunarak, gıda krizinin nispeten azaltılmasını sağladık.

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