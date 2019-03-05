Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya yola gelecekler ya yola gelecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Esenyurt mitinginde halka hitap etti.

Erdoğan tanzim satışlarına ilişkin yaptığı açıklamada vatandaşların aracılara tefecilere ve fırsatçılara sömürtülmeyeceğini belirtti.

Erdoğan, "Bay Kemal bizimki senin gibi hastanelerdeki o dertlilerin kuyruğu değil, yokluk kuyruğu değil, bizimki varlık kuyruğu varlık. Ve benim vatandaşıma biz ucuza nasıl ürün veririz, bunun adımını attık. Yarı yarıya fiyatlar düştü mü? Düştü. Şimdi 31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi, girdi. Girmedi yeni planlarımız var. Benim vatandaşım artık mahallesine kadar ulaşacak bu gıda ürünlerini temin edecek. Gerekirse daha da fazla bu yelpazeyi genişleteceğiz. Ya yola gelecekler, ya yola gelecekler. Biz vatandaşımızı aracılara, tefecilere, fırsatçılara sömürtmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bize güvenen, bize inanan, destek veren her bir Esenyurtlu kardeşime teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da sizin, İstanbul, ülkemizin, milletimizin refahı için çalışmaya devam edeceğiz.

17 senedir Türkiye'ye azimle hizmet götürüyoruz. 25 yıldır İstanbul'a onurla, gururla hizmet ediyoruz. 40 yıldır milletimize hizmetkâr olmanın gururunu yaşıyoruz.

Siz yetki verdiğiniz, Rabbimde ömür verdiği sürece inşallah bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Esenyurt'un bir kez daha desteğini bekliyoruz. 31 Mart'tan sizlerden tekrar durmak yok devam inşallah demenizi bekliyorum.

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Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık ve Meclis Başkanlıkları görevlerinde bulunmuş Binali Yıldırım kardeşimizi Büyükşehir Belediye başkanlığı için aday gösterdik. Binali Yıldırım kardeşimizi sadece Esenyurt, İstanbul tanımıyor, bütün Türkiye tanıyor.

Elde ettiği birikim ve tecrübeyi Binali Bey inşallah 31 Mart'tan itibaren İstanbul'a taşıyacak. Kendisi inşallah projeleriyle İstanbul'u daha çok güzelleştirecek ve daha çok kalkındıracak.

Esenyurt'ta da yine tecrübeli, gayretli kardeşimizi aday olarak Esenyurt'a görevlendirdik. Azmi Ekinci kardeşimizi bu görevi en iyi şekilde ylerine getireceğine inanıyorum.

"Eserimizin olmadığı ilçe yok"

31 Mart seçimleri Esenyurt için barışa, huzura vesile olsun. Biz milletimize olan sevgimizi sadece lafta bırakmıyoruz, aynı zamanda yatırım, eser, hizmetlerimizle de ispat ediyoruz. Hiçbir ilçemiz geri kalmasın, hiçbir vatandaşımız kendini dışlanmış, ötelenmiş hissetmesin diye gece gündüz gayret ediyoruz. Eserimizin olmadığı ilçe yok. Her bir mahalle, köyümüzde yaptığımız hizmetler var.

Türkiye'nin 922 ilçesinde eserimiz var. Türkiye'nin kalbi, umudu, adeta nüvesi olan İstanbulumuza çok büyük yatırımlar yaptı. CHP'li beceriksiz, kifayetsiz, vizyonsuz başkanlarının elinde her gün geriye giden şehri nihayetinde başarılarla biz buluşturduk.

Bugün Kasımpaşa'da Çevre Şehircilik olarak 50 bin konutun planlamasını yaptık, açıklamasını yaptık, kura çekimini de kısa sürede yapacağız. Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklarla boğuşan İstanbul'dan biz kurtardık.

"Sağlıkta İstanbul'un hali perişandı"

Eğitimde evlatlarımız bizim gibi 60-70 kişilik sınıflara mahkum olmasın diye şehrimize yeni derslik kazandırdık. İlçelerimizin her birini akıllı tahta, bilgisayar, kütüphane, her türlü teknolojik altyapının olduğu okullarla, meslek liseleriyle donattık. Sağlıkta İstanbul'un hali tam anlamıyla perişandı. İnsanımız sağlıklı gittikleri hastanelerden mikrop, hastalık kapmış olarak geri dönerlerdi.

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Tanzim satışları

Bay Kemal bizimki senin gibi hastanelerdeki o dertlilerin kuyruğu değil, yokluk kuyruğu değil, bizimki varlık kuyruğu varlık. Ve benim vatandaşıma biz ucuza nasıl ürün veririz, bunun adımını attık. Yarı yarıya fiyatlar düştü mü? Düştü. Şimdi 31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi, girdi.

Girmedi yeni planlarımız var. Benim vatandaşım artık mahallesine kadar ulaşacak bu gıda ürünlerini temin edecek. Gerekirse daha da fazla bu yelpazeyi genişleteceğiz. Ya yola gelecekler, ya yola gelecekler. Biz vatandaşımızı aracılara, tefecilere, fırsatçılara sömürtmeyeceğiz.

Son 17 yılda İstanbul'a 10 bin yatak kapasiteli 133 sağlık tesisi kazandırdık. Önümüzdeki yıl hizmete sunacağımız 2 bin 682 yataklı İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanemizin inşaatı hızla devam ediyor.

Buraya da aynı zamanda hizmet verecek. 250 yataklı Esenyurt Necmi Kadıoğlu devlet hastanesinin de içinde bulunduğu 10 adet hastanenin inşaatı sürüyor. Esenyurt Devlet Hastanesi'nin arsa tahsis çalışmaları da aynı şekilde sürüyor.

"İstanbul'a 475 kilometre bölünmüş yol yaptık"

İmar Barışı ile İstanbul genelinde 1 milyon 700 bin vatandaşımızın sorunu çözdük. İnşası devam eden hızlı tren hatlarıyla İstanbul'u ülkemizin dört bir noktasına bağlayacağız. İstanbul'un otapark kapasitesini arttırdık. 2023'e kadar 123 bin araç kapasiteli otoparkı hizmete almayı planlıyoruz.

Raylı sistemlerde 94 öncesi sadece 34 km olan raylı sistemi yeni metro hatlarıyla 170 kilometreye çıkardık. İstanbul'a 475 kilometre bölünmüş yol yaptık. İstanbul'u dünyanın en yaygın ağıyla donatmak hedefimizdir.

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CHP'nin döneminde Ümraniye'deki o vahşi depolama patladı, 39 vatandaşımız can verdi. İşte CHP bu. İstanbul bugün modern, temiz ve sağlıklı metropole dönüştü. Bir zamanlar çöplerin bile toplanmadığı İstanbul'da bugün 3 çöp gazından elektrik enerjisi üretim tesisi bulunuyor.

"CHP hala eski CHP"

Kemerburgaz Katı Atık Yakma ve Enerji Üretim tesisinin yapımına başladık. Biz çöpten bile elektrik üretirken bakıyorsunuz CHP hala eski CHP. Türkiye gelişiyor, teknoloji ilerliyor ancak CHP hep aynı yerde sayıyor.

Beylikdüzü'nün başkanı şimdi İstanbul'a büyükşehir belediye başkan adayı oldu. Çöplükten geçilmiyor. Oradaki vatandaşlar, televizyondaki görüntüler ortada. İzmir, körfez aynı. Bizde eskiden Haliç vardı ya, şimdiki körfezin hali o. Sütlüce'deki yeri ne hale getirdik. Orası kongre merkezi oldu.

CHP'nin büyükşehir adayı 'AK Partili belediyelerde kültür merkezi yok' diyor, sevsinler seni. Bizim belediyelerimizin hepsinde kültür merkezi var. Siz toplantınızı gidip Haliç Kongre merkezinde yaptınız. Oranın sahibi kim? Orayı şu fakir yaptı.

Şişli'de bile günlerce sokaktaki çöpü toplayamadılar. CHP'nin gündemi farklı. Beylerin gündemi eşe, dosta koltuk bulmak. Şimdi burada da var. Buranın listesinde yine bu terör örgütünün desteklediği kişiler var. Aman ha! Bunlara vereceğimiz oylara dikkat edelim. Beylerin bu noktada liste kavgasından çöpleri toplamaya vakti kalmıyor. Parti içi mücadeleden vatandaşa hizmet edecek zamanları olmuyor.