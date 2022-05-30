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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü: Tarım ürünlerinin ihracı için güvenli koridor önemli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna'dan tarım ürünlerinin ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesi önemli." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü: Tarım ürünlerinin ihracı için güvenli koridor önemli
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasında müzakerelerin devamı için şu ana kadar her türlü çabayı sergilediklerini, bundan sonra da arabuluculuk dahil, ihtiyaç duyulan desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

GÜVENLİ KORİDOR VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesine bilhassa önem atfettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafların ve Birleşmiş Milletler’in iştirakiyle oluşturulacak Kontrol Merkezi’ne katılmaya ve merkeze İstanbul’da ev sahipliği yapmaya ilke olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.

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