Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Boğaziçi Üniversiteli öğrencilerden sevgi seli: Güllerle karşıladılar

16:1813/02/2026, Cuma
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Boğaziçili öğrenciler provokasyonların adresi haline gelen kampüste beraber yürüdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Boğaziçili öğrenciler provokasyonların adresi haline gelen kampüste beraber yürüdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni”ne katılmak üzere Boğaziçi Üniversitesi’ne geldi. Üniversite yerleşkesinde düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelen Erdoğan, açılışın ardından kampüs içerisinde öğrencilerle birlikte yürüdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni”ne katılmak üzere Boğaziçi Üniversitesi’ne geldi.

PROTESTO BEKLEYENLER HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Üniversite yerleşkesinde düzenlenen program kapsamında yeni yurt binalarının açılışı gerçekleştirildi. Törenin ardından öğrencilerle bir araya gelen Erdoğan, kampüs içerisinde gençlerle birlikte yürüdü.

Program sonrasında üniversiteden ayrılan Erdoğan’ın aracına bazı öğrenciler tarafından güller atıldı. Ziyaret, gerçekleştirilen açılış ve yürüyüşün ardından sona erdi.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Boğaziçi Üniversitesi
#Öğrenci
