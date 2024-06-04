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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'yetki' iddialarına Bakan Tunç'tan '7142 sayılı Yetki Kanunu' vurgusuyla cevap

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı ve rektör atama yetkilerinin iptal edildiği ileri sürüldü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç iddiaları yalanlayarak 7142 sayılı Yetki Kanununun çerçevesinin tamamen Anayasa değişikliğine uyum şeklinde çizildiğini söyledi. Bakan Tunç, Anayasanın 104. maddesinde de belirtildiği üzere üst kademe kamu yöneticilerini atama görevinin Cumhurbaşkanına ait olduğunu ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlendiğini hatırlattı.

Semih Bozkuş
23:04 - 4/06/2024 Salı
Güncelleme: 23:09 - 4/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Yılmaz Tunç
Yılmaz Tunç

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 7 Aralık 2023 tarihli kararı bugün Resmi Gazete'de yayınladı.

Yayınlanan kararlar asılsız tartışmaları da beraberinde getirdi ve "AYM, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı ve rektör atama yetkilerini iptal etti" iddiası ortaya atıldı.

Bakan Tunç'tan iddialara yalanlama

Söz konusu iddialara yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni hükümet sistemi kapsamında Anayasadan, kanunlardan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinden kaynaklanan atama ve diğer yetkilerinin esası itibariyle geçersiz olduğu veya yok sayıldığı şeklindeki yorumlar gerçek dışıdır." dedi.

Bakan Tunç, X hesabından, AYM'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 2018 tarihli 703 sayılı Anayasa'da Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı maddelerine ilişkin iptal kararını değerlendirdi.

"7142 sayılı Yetki Kanununun çerçevesi Anayasa değişikliğine uyum şeklinde çizildi"

21 Ocak 2017 tarihli 6771 sayılı kanunla Anayasa'da yapılan değişikliklere uyumun sağlanması amacıyla, 10 Mayıs 2018 tarihli ve 7142 sayılı Yetki Kanunuyla Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi verildiğini anımsatan Tunç, 7142 sayılı Yetki Kanununun çerçevesinin tamamen Anayasa değişikliğine uyum şeklinde çizildiğini kaydetti.

AYM'nin, 703 sayılı KHK'nın iptali istemiyle yapılan başvuruyu karara bağladığı ve bazı hükümler hakkında iptal kararı verdiğini bildiren Bakan Tunç, KHK'nın tümünün iptali isteminin ise reddedildiğine işaret ederek, "Anayasa Mahkemesi, iptal kararı verdiği düzenlemeleri, şekli yönden değerlendirmiş, bu düzenlemelerin esasen kanunla yapılması gerektiği kanaatine ulaşmış ve gereğinin yapılması için de kanun koyucuya 12 aylık süre tanımıştır." dedi.

"Yorumlar gerçek dışıdır"

AYM'nin, iptal kararı verdiği düzenlemeleri şekli yönünden değerlendirdiğini, bu düzenlemelerin esasen kanunla yapılması gerektiği kanaatine ulaştığını ve gereğinin yapılması için de kanun koyucuya 12 aylık süre tanıdığını belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Anayasanın 104'üncü maddesinde de belirtildiği üzere, üst kademe kamu yöneticilerini atama görevi Cumhurbaşkanına aittir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenir. Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yürürlüktedir. Hal böyleyken çeşitli mecralarda iddia edildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni hükümet sistemi kapsamında Anayasa'dan, kanunlardan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinden kaynaklanan atama ve diğer yetkilerinin esası itibarıyla geçersiz olduğu veya yok sayıldığı şeklindeki yorumlar gerçek dışıdır."




#Yılmaz Tunç
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
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#Anayasa Mahkemesi
#Yetki
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