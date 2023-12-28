Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail’in stadyumdaki Nazi kampına tepki göstererek “Bunlar bize Hitler’i de aratacak” dedi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e tepki gösterdi. Erdoğan, Gazze’de 7 Ekim’den beri çoğu çocuk ve kadın 21 binden fazla masum Filistinlinin hayatına mal olan İsrail vahşetinin bir nevi turnusol işlevi gördüğünü, kimin gerçekten insan hak ve onurunu savunduğunun, kimin de bunların sadece istismarını yaptığının ayan beyan ortaya çıktığını söyledi.

TÜM DEĞERLER KURŞUNA DİZİLDİ

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden uluslararası basın kuruluşlarına, Avrupa Birliği’nden gazeteci örgütlerine, ortada demokrasi havariliği yapan ne kadar kurum, kuruluş ve yapı varsa bu krizde hepsi sınıfta kaldı. Büyük laflar eden, büyük bütçeler harcayan kurumların söz konusu İsrail ve İsrail’in zulümleri olunca içlerinin tamamen boş olduğunu anladık. Bakınız saldırılar başlayalı bugün itibarıyla tam 80 gün oldu. Gözlerimizin önünde 80 gün boyunca insanlığa ait tüm değerler kurşuna dizildi.”

HİTLER’DEN NE FARKINIZ VAR?

“Stadyumlarda İsrail’in Nazi kamplarını izledik değil mi? Bu nasıl bir iştir? Hani Hitler’den garip garip bahsederlerdi. Sizin Hitler’den ne farkınız var ya? Bunlar bize Hitler’i de aratacak. Bu Netanyahu’nun yaptıklarının Hitler’den geri kalır yanı var mı? Yok. Şu an itibarıyla Hitler bunun kadar zengin değildi. Bu Hitler’e göre daha zengin. Batı’dan alıyor destekleri, Amerika’dan her türlü destek geliyor ve bütün bu desteklerle 20 bini aşkın Gazzeliyi bunlar ne yaptılar, öldürdüler. İşte mazlumların yanında olan ses, Müslüman Türk’ün sesidir.”

KAN AĞLAYARAK TAKİP EDİYORUZ

Savaşta bile dokunulmaması gereken hastanelerin, okulların, ibadethanelerin, üniversitelerin bombalandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazzeli bilim insanlarının aileleriyle birlikte şehit edildiğine dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu: “Gazze’deki barbarlığı dünyaya duyurmaya çalışan 100’e yakın gazeteci katledildi. Yalnızca 360 kilometrekare büyüklüğündeki dar bir alana hapsedilmiş 2,5 milyon insanın kıyıma uğramasını içimiz kan ağlayarak takip ediyoruz. Türkiye gibi vicdan sahibi ülkelerin diplomatik alanda gösterdiği onca çabaya rağmen her gün yüzlerce Gazzelinin öldürülmesine maalesef engel olamadık.”

ENGELLEYEMEMENİN MAHCUBİYETİNDEYİZ

“Yaptığımız yardımlara, verdiğimiz mücadeleye, yürüttüğümüz temaslara rağmen bir Müslüman olarak, hepsinden önemlisi bir insan olarak kendi iç dünyamızla bu zulmü engelleyememenin mahcubiyetini yaşıyoruz. Milletimizin ve vicdan pusulası bozulmamış yüz milyonların Gazze halkıyla sergilediği dayanışmayı ise tarihe düşülmüş not olarak görüyoruz. Türkiye devleti ve milletiyle bu insanlık imtihanını vermenin gayretindedir. Bunda da tüm samimiyetini, tüm hüsnü niyetiyle ortaya koyan bir Türkiye’dir.”

Baskı görenlere kapımız açık

Sadece uluslararası örgütlerin değil Batı’daki kerli ferli üniversitelerin de Gazze sınıfında iflas ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tıpkı 80 yıl önce Nazi Almanya’sında olduğu gibi bugün de Gazze’deki zulme ‘zulüm’ diyebilme cesareti gösteren namuslu bilim insanları baskıya, şantaja ve tehdide maruz bırakılmaktadır. Açık söylüyorum, bakın bugün Almanya hâlâ Hitler’in bedelini ödemeye devam ediyor. Onun için Almanya’nın sesi çıkmıyor, başı öne eğik ama bizim kimseye borcumuz yok. Bizim borcumuz yok, Batı’nın borcu var. Borcu olduğu için ses çıkaramıyor” diye konuştu. Avrupası’ndan Amerikası’na kadar özgürlüklerin beşiği denilen yerlerde faşizmin, baskının ve korku imparatorluğunun adeta kitabının yazıldığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

BASKI GÖRENLERE ÇAĞRI

“Gerçekten insanlık adına, demokrasi adına, fikir ve düşünce hürriyeti adına daha sonra utançla hatırlanacak günler yaşıyoruz. Buradan sırf fikrini ifade ettiği, insanlık onurunu savunduğu için baskıya maruz kalan tüm bilim insanlarına çağrı yapıyorum, Türk üniversitelerinin kapıları sizlere sonuna kadar açıktır. Bilimsel çalışmalarınızı sürdürmeniz noktasında sizlere gereken desteği vermeye hazırız.”

77 bilim insanına ödül

Bu sene 77 bilim insanının, TÜBA ve TÜBİTAK ödüllerine layık görüldüğünü belirten Erdoğan, “Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri’ni bu yıl sağlık ve yaşam bilimleriyle fen ve mühendislik bilimleri kategorisinde üç bilim insanımıza veriyoruz. Bu üç ödülle TÜBA Akademi Ödüllü bilim insanı sayımız 28’e yükseliyor. Üstün başarılı genç araştırmacılara verilen TÜBA-GEBİP Ödüllerini ise 24 farklı üniversiteden 34 genç bilim insanımıza takdim edeceğiz. Böylece TÜBA Ödülü kazanan bilim insanı sayımız 644’e ulaşıyor. Bilimsel telif eser ödüllerinden 13 Türkçe bilimsel telif eserimiz ödül almaya hak kazandı. Bu kategoride vereceğimiz üç özel ödülle merhum Halil İnalcık, Kemal Karpat ve Mehmet Genç hocalarımızın hatırasını yaşatıyoruz. Bu ödüllerle, bu alanda ödül alan sayısı 239’a çıkacak” dedi. Erdoğan, 100. Yıl TÜBİTAK Ödülleri kapsamında ise 21 farklı üniversite ve araştırma kurumundan bilim insanına 7 bilim ödülü, 1 özel ödül, 1 hizmet ödülü ve 18 teşvik ödülü vereceklerini aktardı.Toplamda, 77 bilim insanına bilim ve kültür müktesebatına katkıları için ödüllerle teşekkürlerini ifade edeceklerini söyleyen Erdoğan, ödüllerin, Türkiye’de bilimsel faaliyet yürüten herkes için teşvik unsuru olacağına inandığını dile getirdi.

Kutlu yürüyüşümüzü asla durduramazsınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomisiyle, ticaretiyle, teknolojisiyle, savunma sanayiiyle, askeri gücüyle, eğitimden sağlığa her alanda elde ettiği başarılarıyla Türkiye’nin, bölgesel bir oyuncu olmaktan çıkıp küresel bir aktör haline geldiğini belirtti. “Kimsesizlerin kimsesi olan bir Türkiye hayali, hamdolsun 100 yılın sonunda artık ete kemiğe bürünmüştür” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “İçinde bulunduğumuz asrın, Allah’ın izniyle milletimizin ve devletimizin asrı olacağından zerre kadar şüphe duymuyorum. Türkiye’nin şahlanışına set çekmeyi amaçlayan menfur terör saldırılarının, kutlu yürüyüşümüzü asla durduramayacağının bilinmesini istiyorum. 12 evladımız şehit oldu. Allah rahmet etsin. Tüm ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Ama bakın 36 saatte 54 terörist yok edildi. Çünkü, bizim bu şehitlerimizin kanları asla yerde kalmaz.”







