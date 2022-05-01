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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan 1 Mayıs mesajı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan, koronavirüs salgını döneminde çalışma hayatının kesintiye uğramaması, sosyal ve ekonomik haklarının korunması için birçok tedbiri ve desteği hayata geçirdiklerini belirterek, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 1 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı. Türkiye'nin kalkınmasına, büyümesine emek ve alın teriyle katkıda bulunan işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik eden Erdoğan, "Emek bizim inancımızda ve kültürümüzde müstesna bir kıymete ve öneme sahiptir. Bu hassasiyetle işçi hakkının korunmasına her zaman öncelik verdik, bu hakkın istismar edilmesine, örselenmesine hiçbir zaman müsaade etmedik. Kalkınmayı toplumun tüm unsurlarıyla birlikte gerçekleştirebileceğimiz inancıyla toplumumuzun büyük bir kesimini oluşturan işçi kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu her zaman iyileştirme gayretinde olduk." değerlendirmesinde bulundu.

  • Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyümesinde işçilerin emeklerinden gelen güce inanıp, adımlarını onların menfaatleri doğrultusunda attıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

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"Bu doğrultuda işçi kardeşlerimizi fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızın bir göstergesi olarak asgari ücreti son 50 yılın en yüksek rakamı olarak ifade edilecek şekilde yüzde 50 seviyesinde artırdık. Koronavirüs salgınının yaşandığı dönemde de çalışma hayatının kesintiye uğramaması için işçilerimizin sosyal ve ekonomik haklarının korunması için birçok tedbiri ve desteği hayata geçirdik.

'İşçilerimize şükranlarımızı sunuyorum'

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa sürecimizde her zaman yanımızda yer alan işçi kardeşlerime şükranlarımı sunuyor, her birini en kalbi duygularımla selamlıyorum."
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