Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü tebriği
Semih Bozkuş
20:473/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için tebrik mesajı paylaştı. X hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Varlıklarıyla ülkemize değer katan, azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek olan tüm engelli vatandaşlarımıza sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, engelli vatandaşların 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tebrik mesajı paylaştı.
"Azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek oldular"
X hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"
Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü tebrik ediyorum.
Varlıklarıyla ülkemize değer katan, azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek olan tüm engelli vatandaşlarımıza sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum.
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