Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü tebriği

Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü tebrik ediyorum.



Varlıklarıyla ülkemize değer katan, azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek olan tüm engelli vatandaşlarımıza sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum. pic.twitter.com/zKLAf55ADX