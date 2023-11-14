Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahıska Türkleri Sürgünü paylaşımı: Haklarını her platformda savunacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yarın İstanbul'da pek çok ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerin katılacağı "Filistin İçin Tek Yürek" temalı zirveye ev sahipliği yapacak.