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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahıska Türkleri Sürgünü paylaşımı: Haklarını her platformda savunacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahıska Türkleri Sürgünü'nün yıldönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ahıska Türk'lerinin haklarını her platformda savunmayı sürdüreceklerini belirten Erdoğan, ''Zulüm esnasında hayatını kaybeden yaklaşık 20 bin Ahıska Türk'ü için Allah'tan rahmet diliyorum'' ifadelerini kullandı.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
20:55 - 14/11/2023 Salı
Güncelleme: 21:04 - 14/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Sovyetler Birliği'ne bağlı Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden 86 bin-116 bin Müslüman, 1944'te Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan topraklarına sürgün edildi.


Yük trenlerinin vagonlarındaki zorlu yolculukları sırasında yaklaşık 17 bin kişi, açlık, soğuk ve hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Yerel halkın desteğiyle hayata tutunanlar ise 12 yıl boyunca sıkıyönetim rejimi altında kaldı ve yerleştirildikleri bölgeden dışarı çıkmaları yasaklandı.


Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra arşivlerde, sürgünün, Sovyetler Birliği lideri Stalin'in "Karadeniz kıyılarını Türklerden temizleme operasyonunun bir parçası" olduğu ortaya çıktı.


Gürcistan'ın Ahıska bölgesine dönüşlerine halen izin verilmeyen Ahıska Türklerinden, sürgünü yaşayıp hayatta olanların sayısı da oldukça azaldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahıska Türkleri Sürgünü paylaşımı


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska Türkleri Sürgünü'nün yıldönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ahıska Türk'lerinin haklarını her platformda savunmayı sürdüreceklerini belirten Erdoğan, ''Zulüm esnasında hayatını kaybeden yaklaşık 20 bin Ahıska Türk'ü için Allah'tan rahmet diliyorum'' ifadelerini kullandı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Ahıska Türkleri
#sürgün
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