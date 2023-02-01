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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altılı Masa'ya LGBT tepkisi: Kimler savunuyor açıkça söyleyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başörtüsüne anayasal güvence sağlanması çalışmalarına engel olmaya çalışan altılı masaya tepki gösteren Erdoğan, "Şimdi Altılı Masa'ya soruyorum: Biz kutsal saydığımız aile kurumunu anayasa temini altında Parlamento'ya sunduk. Ve aile kurumunu kutsiyeti içerisinde parlamentoya getirdik. Ey altılı masanın içinde olanlar çıkında açıkça, mertçe LGBT'yi kimler savunuyor, kimler savunmuyor bunu da söyleyin. Bizim LGBT ile alakamız yok, çünkü biz aileyi savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

13:44 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, başörtüsüne güvence sağlayacak anayasal değişiklikle ilgili altılı masaya yüklendi. Erdoğan,
"Sadece bize oy verenlerin değil, vatandaşlarımızın tamamının hak ve özgürlük alanlarını genişletmeye çalıştık. Kadınlarımızın hak ettikleri yeri almaları için özel önem verdik. Biz özgürlükleri savunurken CHP ve şuhelası mahkeme mahkeme dolaştılar. Ellerine geçirdikleri tüm fırsatları, başörtüsü kadınlarımızın hakları gasp etmek için kullandılar. Bay Kemal sosyal medyadan yayınladığı video ile eski yaraları tekrar kanattı. Bu çıkışın gerisindeki amacın kadınlarımıza hak vermek olmadıklarını, Meclis'e getirdikleri yasa teklifi ile bir kez daha gördük. Biz de kalıcı çözüme kavuşturmak için süratle harekete geçtik. Ülkemizin geçmişten bugüne yaşadığı acıların bir kez daha tekerrür etmemesi için kendi teklifimizi hazırladık"
ifadelerini kullandı.


'LGBT'Yİ KİMLER SAVUNUYOR KİMLER SAVUNMUYOR SÖYLEYİN'

Aile kurumunu kutsadığını belirten Erdoğan, altılı masadaki LGBT lobisi destekçilerine de tepki gösterdi. Erdoğan,
"Şimdi 6'lı masaya soruyorum: Biz kutsal saydığımız aile kurumunu anayasa teminatı altında Parlamento'ya sunduk. Ve aile kurumunu kutsiyeti içerisinde parlamentoya getirirken, ey 6'lı masanın içinde olanlar çıkın da açıkça mertçe LGBT'yi kimler savunuyor, kimler savunmuyor bunu da söyleyin. Bizim LGBT ile alakamız yok, çünkü biz aileyi savunuyoruz. Ve bizim ailelerimiz tarihinden bugüne o kutsiyeti içerisinde gelmiş, inşallah bugünlere ve yarınlara yürüyecek. Hiçbir ayrım yapmadan Meclis'te grubu bulunan partilere bu sürece davet ettik. Komisyon görüşmelerinde Anayasa değişikliğini sulandırmaya çalıştılar. Yakın bir zamanda inşallah anayasa değişikliği teklifimizin genel kurul görüşmeleri başlayacak. Sosyal medyadan hak ve özgürlük nutuğu çekenlerin ne kadar samimi olduğunu tekrar göreceğiz"
diye konuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6'lı masa açıkladıkları metinle masa altındaki HDP'ye FETÖ'cülere selam veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6'lı masa açıkladıkları metinle masa altındaki HDP'ye FETÖ'cülere selam veriyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Türkiye Yüzyılını meclisimizle birlikte inşa edeceğiz. Seçimlerin ardından sistemi daha ileri taşıyacak restorasyonları yine meclisimizle birlikte yapmayı umut ediyoruz. 20 yıl önce hükümete gelirken milletimize ne söz verdiysek hamd olsun hemen hepsini yerine getirdik'' açıklamasında bulundu. 'Karşımızda henüz cumhurbaşkanı adayı belirlemekten aciz bir masa var' diyen Erdoğan, ''Hazırladıkları metinden daha fazlasının yapılmış olduğunu göremiyorlar. 6'lı masa açıkladıkları metinle masa altındaki HDP'ye, FETÖ'cülere selam veriyor'' ifadelerini kullandı.


#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#LGBT
#altılı masa
#muhalefet
2 saat önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altılı Masa'ya LGBT tepkisi: Kimler savunuyor açıkça söyleyin
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