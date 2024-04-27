Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dervişoğlu'na tebrik telefonu

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda partinin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu. ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleşen kurultayda yapılan seçimin ilk turunda Koray Aydın 472, Müsavat Dervişoğlu 370, Mehmet Tolga Akalın 327 ve Günay Kodaz iki oy aldı. İkinci tura kalan ve Akalın'ın adaylıktan çekildiği seçimler Aydın ile Dervişoğlu arasında geçti. İkinci turda ise Aydın 566; Dervişoğlu 569 oy aldı. Bu sonuçla seçimler üçüncü tura kaldı. Üçüncü turda 611 oy alan Dervişoğlu partinin yeni genel başkanı seçildi.