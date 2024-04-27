Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dervişoğlu'na tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'nin yeni genel başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu arayarak tebrik etti.
Ankara'da ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleşen İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda yapılan seçimlerin üçüncü turunda 611 oy alan Dervişoğlu, partinin yeni genel başkanı seçildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telefonu
Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Başkanlığa seçilen Dervişoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.
Görüşmeye ilişkin açıklamayı İletişim Başkanlığı paylaştı.
Resmi X hesabından paylaşımda bulunan Başkanlık, Erdoğan'ın Dervişoğlu'nu telefonla arayarak tebrik ettiğini; kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini ilettiğini belirtti.