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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dervişoğlu'na tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'nin yeni genel başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti. Dervişoğlu'nu telefonla arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini de iletti.

Semih Bozkuş
21:53 - 27/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 22:15 - 27/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Müsavat Dervişoğlu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Müsavat Dervişoğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'nin yeni genel başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu arayarak tebrik etti.

Ankara'da ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleşen İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda yapılan seçimlerin üçüncü turunda 611 oy alan Dervişoğlu, partinin yeni genel başkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telefonu

Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Başkanlığa seçilen Dervişoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.

Görüşmeye ilişkin açıklamayı İletişim Başkanlığı paylaştı.

Resmi X hesabından paylaşımda bulunan Başkanlık, Erdoğan'ın Dervişoğlu'nu telefonla arayarak tebrik ettiğini; kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini ilettiğini belirtti.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Müsavat Dervişoğlu
#Tebrik
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