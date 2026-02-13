Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kadir Topbaş için anma mesajı: İstanbul'a büyük bir aşkla hizmet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'a büyük bir aşkla hizmet eden, görev yaptığı süre boyunca çok önemli projelere imza atan eski Büyükşehir Belediye Başkanımız, yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ı vefatının 5'inci yılında rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.