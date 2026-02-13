Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kadir Topbaş için anma mesajı: İstanbul'a büyük bir aşkla hizmet etti

18:4513/02/2026, Cuma
G: 13/02/2026, Cuma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ı vefatının 5'inci yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'a büyük bir aşkla hizmet eden, görev yaptığı süre boyunca çok önemli projelere imza atan eski Büyükşehir Belediye Başkanımız, yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ı vefatının 5'inci yılında rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.




#Recep Tayyip Erdoğan
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Kadir Topbaş
