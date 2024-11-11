Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Milli Ağaçlandırma Günü' mesajı: Gazze'de şehit edilenlerin anısını yaşatacak

"Bugün ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer alıyoruz. Geçen yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebeti ile 'Cumhuriyete Nefes' sloganıyla 81 ilimizde Cumhuriyet Ormanları'nı kurmuştuk. Bu yılın temasını ise bir yılı aşkın süredir Filistin'de devam eden soykırıma ve dünyanın çeşitli yerlerinden yükselen mazlum çığlıklarına bir kez daha dikkat çekmek için 'Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes' olarak belirledik. Bugün dikeceğimiz fidanlar inanıyorum ki insanlığın ufkunu karartan bütün zulümlere, katliamlara, soykırımlara ve insanlık dışı saldırılara karşı bir umut olacaktır. Fidanlarımız Gazze'de şehit edilen kardeşlerimiz başta olmak üzere, tüm masum coğrafyalarda hayatını kaybeden insanların anısını yaşatacaktır.