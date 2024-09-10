Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: CHP tek parti kodlarına geri döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.





Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

Değerli dava ve yol arkadaşlarım, hepinizi hasretle muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin nezdinde AK Parti'ye gönül veren vatandaşlarımıza selam ve hürmetlerimi gönderiyorum.





Tüm dava arkadaşlarımız ile iftihar ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Yapacağımız istişarelerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. AK Parti'nin bayrağını şanla şerefle taşımış ve taşıyan

arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.





"Ülkemize 23 yılda çağ atlattık"

23 sene önce hangi heyecanla yola revan olduysak bugün de aynı heyecan ile milletimize hizmet ediyoruz. Ayrım yapmadan 85 milyonun hizmetkarıyız. Herkesi kucaklıyoruz. Biz beraberiz kardeşiz diyoruz 23 yıldır. Nelerle karşılaştığımızı biliyorsunuz. Terör eylemlerinden darbeye, medya kampanyalarına kadar nice badirelerle karşılaştık. bizi çalıştırmamak için önümüze engeller konuldu. Kendini ülkenin sahibi gören elitlerden, sermaye çevrelerinden, istihbarat örgütlerinden nice saldırılar geldi. Her oyunu denediler, her yola başvurdular. Tüm bu saldırılara göğsümüzü siper etti, püskürttük ve milletimizin yardımı ile tuzaklarını başlarına geçirdik. Bir avuç kibir abidesinin millete efendilik taslamasına izin vermedik. En zor günlerimizde dahi ümitsizliğe kapılmadık. Her zaman Allah, millet bize yeter dedik. Hak bildiğimiz yolda bugüne kadar alnımız ak başımız dik şekilde yürüdük.





"Muhalefet koltuk kavgasına düştü"

Muhalefetin içler acısı durumunu görüyorsunuz. Çevre yağması almış başını gidiyor. İzmir'de balıklar nefes alamıyor. İş bilmezlikleri kendi tabanlarının bile sabrını taşıyor. Ortada fol yumurta yokken koltuk kavgası veriyorlar. Bizim eserimiz diyecekleri tek eserleri yok.









"Özgür Özel'in millete özür borcu var"

Verdikleri sözü tutmak için çaba göstermek yok bunun yerine Kavga, didişme, ayak oyunu, kumpas var. Helalleştik dediler, milletin iradesine hakaret eden bir şahsı İzmir'de onur konuğu olarak baş köşeye oturttular. Atatürk'ün partisini himaye partisine dönüştürdüler. İnsanda biraz milletin iradesine saygı olur. insanda biraz hakaret ile düşünceyi ayıracak feraset olur. Bunun adı murayiliktir, tek parti CHP'sine geri dönmektir. Bunu ne bize ne de millete yutturamazsınız. millet iradesine dil uzatanı affetmez. sadece AK Parti'ye, sadece cumhur İttifakı'na oy verenleri değil, milletin çoğunluğunu rencide eden o fotoğraf Türk demokrasisine hiç yakışmadı. Siyaset kurumuna gölge düşürdü. Bu lekenin süratle temizlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Özgür Özel'in millete özür borcu olduğu kanaatindeyiz.





Çevremizdeki sorunlu tablo içinde birlik ve beraberliğini muhafaza eden, atılım atağında olan yegane ülke Türkiye'dir. Bunu bozmaya kimsenin hakkı yok. İç cephenin güçlü tutulmasında siyasilere sorumluluk düşmekte.





Tüm siyasi partilerden sağ duyu bekliyoruz. Türkiye'nin ve milletin önceliği ortadadır. Milletimizin 14-28 Mayıs seçimlerinde verdiği karar ortadadır. Türkiye'nin gündemi dışındaki her konuya havanda su dövmek olarak bakıyoruz Muhalefet ne ile uğraşırsa uğraşsın bizim gündemimizde enflasyonu tek haneye indirmek var. Bizim gündemimizde istihdamı ihracatı artırmak var. Bizim gündemimizde bölücü terör örgütüne ölümcül darbeyi indirmek var. Bizim gündemimizde bölgedeki yangından ülkemizi korumak var. Gazze'deki katliamı durdurmak var. Millete verdiğimiz sözleri tutmak var. Gündemimizde sadece eser var.











