Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 'siyasi rant' tepkisi: Memleket hayrına ne kadar eser varsa çamur attılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" temasıyla düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Asrın felaketinde ebediyete irtihal eden vatandaşlarımızın her birine Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum.

Depremler yüreklerimize ateş düşürdü. Zaman pek çok şeyin ilacıdır yaralarımızın merhemidir. Ama şurası da bir gerçek ki bazı acıları dindirmeye zaman bile yetmez.

Birbirimize destek olduk ve olacağız. Birbirimizin yaralarını sardık ve saracağız. Bizi büyük millet yapan ne kadar kıymet varsa hepsine sıkı sıkıya sarılacak, bunlara sahip çıkacağız.

Vatandaşlarımızın hayatını kurtarmaya onlara yepyeni bir gelecek sunmaya çalışırken maalesef ana muhalefettin başını çektiği bazı çevreler de bu depremden siyasi rant devşirmenin hesabını yapıyordu.

Tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olan bu depremlerin ekonomimize doğrudan maliyeti 104 milyar doları, dolaylı maliyeti 150 milyar doları buldu.

Bugüne kadar 435 bin 667'si konu 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere tam 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamladık.

Deprem turistlerinin atmadıkları iftira, söylemedikleri yalan, yapmadıkları dezenformasyon kalmadı. Bunlar bu evleri bitiremez dediler, işte evler burada.

Muhalefete 'siyasi rant' tepkisi:

Ana muhalefetin başındaki zat 4 gündür akla, vicdana, ahlaka sığmayan çirkin bir üslupla bizi hedef alıyor laf ola beri gele misali boş atıp dolu tutturmanın derdinde oysa bir siyasetçi eserleri ile konuşur.

Üç yıl boyunca sürekli eleştirdiniz, sürekli çamur attınız. Bari bugün 455 bin konutu teslim eden devletine bir teşekkür et. Ortadaki başarıyı gör. Verilen emekleri, dökülen terleri kuru bir cümleyle de olsa takdir et.

İşte konutlar ortada, konutlar ortada biz eserlerimizle konuşuyoruz. 6 Şubat 2023'ten beri 11 ilimizi ayağa kaldırmak için nasıl çırpındığımızın en yakın şahidi işte bu meydandaki kardeşlerimdir.

İhtirasları boylarını aşan bu kifayetsizlere sadece şunu hatırlatmak isterim, ters çevirmekle kuyudan minare olmaz, hakikat güneşi balçıkla sıvanmaz. Sizin de yalanlarınız hakikatin yerini alamaz.

Hepsinin hevesi kursaklarında kaldı. İktidarımızın ve ittifakımızın enkaz altında kalmasını bekleyenler büyük bir hayal kırıklığına uğradı.



