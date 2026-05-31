Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Ergün'ün ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'ün ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Olay
Kaza, dün öğle saatlerinde, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 48'inci kilometresinde meydana geldi. İhbar sonrası yoldaki lastik parçalarını temizlemek için bölgeye giden Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'e, Esra Ç.K. idaresindeki 34 AJB 073 (34) plakalı otomobil çarptı. Yaralanan Ergün, kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde şehit oldu.