Şehit polis memuru Üyenarık son yolculuğuna uğurlandı

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli, evli ve 3 çocuk babası Aydın Üyenarık, 1 Kasım 2025’te Tuzla Sanayi girişinde ekip aracının karıştığı kazada yaralandı. Üyenarık, yaklaşık 7 ay tedavi gördüğü hastanede, dün kalbinin durması sonucu şehit oldu. Şehit polis memuru Aydın Üyenarık için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Şehidin cenazesi duaların ardından memleketi Adana’ya gönderildi.

Şehit polis memuru Aydın Üyenarık'ın tabutu, Adana'da önce dev Türk bayrağı asılan babaevine, ardından cenaze töreni için Ceyhan ilçesi Gümürdülü Mahallesi’ne götürüldü. Köy camisinde düzenlenen törene Adana Valisi Mustafa Yavuz, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, kent protokolü, askeri erkan ile şehidin ailesi, yakınları ve mahalleli katıldı. Kılınan namazın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından omuzlara alınıp cenaze aracına konuldu. Şehit polis memuru Aydın Üyenarık, dualarla Gümürdülü Köyü Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.