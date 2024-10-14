Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kaymakamlara net talimat: Vatandaşa 24 saat kapınızı açık tutun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Değerli kaymakam adaylarımız, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı külliyesine, milletin evine hoş geldiniz. Bizleri bir araya getiren İçişleri Bakanı'mız ve ekibine teşekkür ediyorum. Sizleri canı gönülden tebrik ediyorum. Her biriniz Türkiye'ye hizmet etmek üzere yola revan olmanın heyecanını yaşıyorsunuz.





Tüm ilçelerimiz bizim için önemlidir ve birinci sınıf hizmeti almaya layıktır. Küçük büyük, gelişmiş geri kalmış ayrımına gitmemenizi rica ediyorum. Ülkemize sığınan bir çarelere kardeşlik görevimizi ifa etmek de görevimizdir. Mağdurların feryadına kulak tıkamak Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmaz. Sizden bu noktada hassasiyet ve özveri bekliyorum.





"Milletin derdiyle dertleniyoruz"

Milletin adamı olmadan hakiki devlet adamı olunmaz. Milletin adamı olunmadan, milletin gönlüne girilmeden, milletin duasını kazanmadan hakiki manada devlet adamı olunmaz. Devleti temsil eden kaymakamlarımız devletimizin duyan kulağı, gören gözüdür.





Bakınız, devlet ile millet arasında duvarlar ören elitist düzenin çok büyük zararları oldu. Vatandaşına üstten bakan, vatandaşların bir kısmını tehdit kaynağı gören 'bürokratik oligarşinin' devlet tasavvurumuzda yeri yoktur. Devlet milletinin hizmetindedir, kamu görevlisi de milletin hizmetkarıdır. Osmanlı'yı 6 asır ayakta tutan ilke de budur.





Benim vatandaşıma hiçbir zaman 'Devlet nerede?' dedirtmeyeceksiniz. Siz gidip mağdur vatandaşlarımızı bulacaksınız. Siz rastgele bir kaymakam değilsiniz. Aç olanın halinden siz anlayacaksınız. Devran değişti... İşte bu devranı değiştirecek olanlar da sizlersiniz. Hanım kaymakamlarımız var, erkek kaymakamlarımız var. Birlikte bu işleri yapacaksınız. Nasıl devran değişiyor, milletimize göstereceksiniz.





Bulunduğunuz makamda devletin sadece otoritesini değil aynı zamanda kerim vasfını da göstermeniz gerekiyor. Devletin gülümseyen yüzü olmanızı bekliyorum. Vatandaşıma hiçbir zaman devlet nerede dedirtmeyeceksiniz. İhtiyacı olanını sizi bulmasını beklemeyip siz gidip mağdur vatandaşı bulacaksınız.





"Vatandaşa kapınızı 24 saat açık tutacaksınız"

İhtiyaç sahiplerini bulup derdi ile hemdert olacak, hemhal olacaksınız. Vatandaşın şikayetlerine kapınızı 24 saat açık tutacaksınız. Kibir asla sizin semtinize uğramayacak. İnsanımızı devletinden soğutacak gelişmelere karşı sıfır toleransla yaklaşacaksınız. Halktan kopuk sokaktan kopuk, esnaftan kopuk, idareci profiline tahammülümüz yoktur. Yeri gelecek odunu kömürü kamyona doldurup kimin yoksa onlara bunu siz götüreceksiniz. Arayıp bulup götüreceksiniz. Sorumluluğundaki personeli ezen idarecilere de tolerans göstermeyiz.







