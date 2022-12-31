Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 2023 milletimize verdiğimiz sözlerin miladıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl nedeniyle bir video mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı mesajda barış, huzur, refah ve esenlik dolu bir yıl temennisinde bulunarak, “Bugün sadece bir yılı bitirip yeni bir yılı karşılamakla kalmıyor aynı zamanda Cumhuriyetimizin ilk 100 yılını geride bırakıp yeni yüzyılına adım atacağımız bir döneme giriyoruz" ifadelerini kullandı.

“2023 MİLLETİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZÜN DE MİLADIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün sadece bir yılı bitirip yeni bir yılı karşılamakla kalmıyor aynı zamanda Cumhuriyetimizin ilk 100 yılını geride bırakıp yeni yüzyılına adım atacağımız bir döneme giriyoruz. Milli Mücadele'nin 100'üncü yıl anmalarına, 2019'da Samsun'la başladık. Esasen Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen 4 yıllık dönemdeki her 100'üncü yıl anmasını hep beraber coşkulu bir şekilde yaşamayı ümit ediyorduk. Bunun için çok ciddi hazırlıklar da yapmıştık ancak Covid-19 salgını çerçevesinde uygulanan tedbirler, bizi bu dönemi sade anma törenleriyle geçirmeye mecbur bıraktı. Öyle ki, Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılında dahi tebrik mesajlarıyla yetinmek durumunda kaldık. Hamd olsun bu sıkıntılı günleri geride bıraktık. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılının sevincini inşallah 29 Ekim 2023'te hayal ettiğimiz şekilde coşkuyla yaşayabileceğiz. Ayrıca 2023, milletimize 12 yıl önce verdiğimiz bir sözün de miladıdır. Ülkemizin en iddialı demokrasi ve kalkınma vizyonlarından biri olan 2023 hedeflerimizi milletimizin takdirine sunup onayını aldığımız 2011 seçimlerinden beri bu sözümüzü yerine getirmek için gece gündüz çalıştık2 dedi.

REKLAM

“2023 HEDEFLERİMİZDEN ASLA GERİ ADIM ATMADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye'nin 2023 hedeflerini ilan etmesinden hemen sonra başlayan ve bugüne kadar kesintisiz süren hadiseler bir yönüyle de bu adımla ne kadar çok güç odağını ürküttüğümüzün ifadesidir. Her ikisi de 2013'te yaşanan gezi olaylarında, 17-25 emniyet-yargı darbe girişimine, PKK'nın çukur eylemlerinden, DEAŞ'ın sınırlarımızı tacizine, 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünden, 2018'de ekonomimizi hedef alan uluslararası sabotaja kadar dört bir yandan sayısız saldırıya maruz kaldığımız bu kritik dönemde verdiğimiz çok yönlü mücadele yanında, 2023 hedeflerimizden de asla geri adım atmadık. Tam tersine, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek terörle mücadele stratejimizi, tehditleri kaynağında yok etme yönünde genişleterek, teröristleri açtıkları çukurlara gömerek, darbecilerin başını ezerek, ekonomik tetikçileri kendi programlarımızla hüsrana uğratarak, küresel krizleri fırsata dönüştürmek için ülkemizin kaynaklarını tam kapasite harekete geçirerek, velhasıl beraberce, var gücümüzle mücadele ederek 2023 hedeflerimizin kılavuzluğunda yolumuza hep devam ettik" ifadelerini kullandı.

REKLAM

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: '2022'de neler yaptık' diyerek tek tek paylaştı

“MİLLETİMİZİ HAYAT PAHALILIĞI KARŞISINDA YALNIZ BIRAKMADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hiç şüphesiz 2021'in son aylarında başlayıp 2022 boyunca süren ekonomik sıkıntılar, hepimizin canını sıkmıştır. Küresel salgını ve arkasından başlayan Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı ekonomik sarsıntıyı kaldırmakta zorlanan dünyadaki olumsuz gelişmeler, ister istemez bizi de etkilemiştir. Ancak bu süreçte Türkiye'yi, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyadan ayıran en önemli özellik istihdamdan ve üretimden taviz vermeyen ekonomi modeli olmuştur. Evet, bu ülkede bir hayat pahalılığı yaşanmıştır ama vicdan sahibi herkes kabul edecektir ki aynı zamanda bu ülke tarihinin en yüksek istihdam oranına, en yüksek üretim gücüne, en yüksek ihracat rakamına da aynı dönemde ulaşmıştır. Bir başka ifadeyle, biz milletimizi hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakmadık, kendi kaderine terk etmedik. Bunun yerine, istihdamı artırarak herkesin gelir sahibi olmasını sağladık. Çalışanların refah kayıplarını yüksek oranlı artışlarla telafi etmeye çalıştık. Çarkların durmaması için sanayi ve ticaret erbabını sürekli destekledik. Şayet bugün Türkiye yaşadığı onca saldırıya, dünyayı kasıp kavuran onca krize rağmen hala dimdik ayaktaysa, bunu verdiğimiz kararlı mücadeleye, uyguladığımız özgün siyaset ve ekonomi politikasına borçludur. Uluslararası krizlerde sağ duyulu, soğuk kanlı, barış ve itidal yanlısı tutumuyla, müzmin hasımları dahil herkesin saygısını kazanan Türkiye gerçeğini kimse inkar edemez" diye konuştu.

REKLAM

“DÜNYA ENERJİ KRİZİYLE BOĞUŞURKEN BİZ KENDİMİZİ FARKLI BİR YERE TAŞIDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünya enerji kriziyle boğuşurken bizim kendi keşiflerimizle uluslararası tedarik ve ticaret hatlarının merkezi haline gelen konumumuzla, biz kendimizi farklı bir yere taşıdık. Terör örgütlerinin şehirlerimizi hedef alan eylemlerinin ülkemize yönelik şantaj aracı haline getirildiği günlerden, sınırımızın onlarca, bazen yüzlerce kilometre ötesinde operasyonlar yürütebildiğimiz bir seviyeye geldik. Ülkemizin neresine gidersek gidelim, yüzlerce fabrikanın inşaatının yükseldiğini, açılışının yapıldığını, yurt içine ve dışına harıl harıl mal sevk edildiğini görüyoruz. Turizmde kayıplarımızı telafi etmekle kalmayıp, tarihimizin en yüksek gelir seviyesine ulaştığımız bir sezonu bitiriyoruz. Hangi alana bakarsanız bakın, benzer fotoğraflar göreceksiniz" dedi.

“2022'Yİ SIKINTILARIMIZDAN DAHA BÜYÜK KAZANÇLARIMIZLA KAPATTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Altını çizerek tekrar ifade etmek isterim ki; 2022'yi de tıpkı son 20 yılımız gibi, sıkıntılarımızdan daha büyük kazançlarımızla kapattık. İnşallah 2023'te ülkemizde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, Cumhuriyetimizin yeni asrına yakışır çok daha büyük bir atılımı başlatacağız. Artık hedefimiz küresel, siyasi ve ekonomik ligin en üst dilimine girmek değildir. Hedefimiz, en üst dilimin de ilk sıralarında yer alacak siyasi ve ekonomik güce kavuşmaktır. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma alt yapısını bu büyük hamlenin temeli, başlangıcı, besmelesi olarak görüyoruz. Yani, yeni başlıyoruz. Amacımız bu başlangıcı en iyi ve etkin şekilde yaparak gençlerimize Türkiye Yüzyılı'nı hedeflerimize, hayallerimize, medeniyet ve tarih mirasımıza uygun şekilde başarıya ulaştırabilecekleri bir ülke bırakmaktır. Bu duygularla geride bıraktığımız 2022'yi uğurluyor, 2023'te milletimizin her bir ferdine ve tüm insanlığa, barış, huzur, refah, esenlik dolu bir yıl diliyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla" diye konuştu.