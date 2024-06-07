Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS'ye girecek öğrencilere başarı mesajı: Rabbim zihin açıklığı versin

Sınavın öğrencilere, ailelere ve Türkiye için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Rabbim zihin açıklığı versin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yarın ve Pazar günü YKS’ye girecek öğrencilerimize, genç kardeşlerime başarılar diliyor; sınavın tüm öğrencilerimiz, ailelerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim zihin açıklığı versin."