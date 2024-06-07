Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS'ye girecek öğrencilere başarı mesajı: Rabbim zihin açıklığı versin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın ve pazar günü yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak öğrencilere başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu yapılacak sınava ilişkin sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulundu.
Sınavın öğrencilere, ailelere ve Türkiye için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Rabbim zihin açıklığı versin." dedi.
"Yarın ve Pazar günü YKS’ye girecek öğrencilerimize, genç kardeşlerime başarılar diliyor; sınavın tüm öğrencilerimiz, ailelerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim zihin açıklığı versin."