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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS'ye girecek öğrencilere başarı mesajı: Rabbim zihin açıklığı versin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta sonu yapılacak YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınavın tüm öğrencilere, ailelere ve Türkiye'ye hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Semih Bozkuş
20:32 - 7/06/2024 Cuma
Güncelleme: 21:28 - 7/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın ve pazar günü yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu yapılacak sınava ilişkin sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulundu.

Sınavın öğrencilere, ailelere ve Türkiye için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Rabbim zihin açıklığı versin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yarın ve Pazar günü YKS’ye girecek öğrencilerimize, genç kardeşlerime başarılar diliyor; sınavın tüm öğrencilerimiz, ailelerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim zihin açıklığı versin."




#Recep Tayyip Erdoğan
#YKS
#Sınav
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