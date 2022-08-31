Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğanın Afyonkarahisar mitingine 55 bin kişi katıldı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afyonkarahisar mitingine 55 bin kişi katıldı

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afyonkarahisar’da gerçekleştirdiği mitinge yaklaşık 55 bin kişinin katıldığını açıkladı. Başkan Uluçay, cumhuriyet tarihinde eşine rastlanmadık miting için çalışmalarından dolayı tüm teşkilatlara teşekkür mesajı yayınladı.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afyonkarahisar mitingine 55 bin kişi katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afyonkarahisar mitingine yaklaşık 55 bin kişi katıldı

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Afyonkarahisar'da 55 bin kişinin katıldığı miting ile ilgili açıklama yaptı.
Başkan Uluçay'ın açıklaması şöyle;
"Afyonkarahisar tarihinde görülmemiş büyüklükte bir mitinge ev sahipliği yaptı. Mitingimize emniyetin verdiği verilere göre tam 55 bin kişi katıldı. İlimizden, ilçelerimizden, köylerimizden, kasabalarımızdan gelerek bizleri mahcup etmeyen tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca son 10 günde gecesini gündüzüne katan, ailesini çocuklarını evinde bırakıp teşkilatımıza gelerek adeta kamp kuran, günde sadece birkaç saat uykuyla çalışan il ve ilçe teşkilatlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, kadın ve gençlik kollarımız, ilçe başkanlarımıza ve teşkilatlarımızın tüm kademelerine çok teşekkür ediyorum. Bununla birlikte Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi teşkilatlarına da ayrıca çok teşekkür ediyorum" dedi.

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