Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğanın İdlib diplomasisi devam ediyor
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib diplomasisi devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki durumla ilgili diplomasi görüşmelerine devam ediyor. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Ruhani'nin görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Erdoğan-Michel görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Michel ile görüşmesinde, rejimin saldırganlıklarına karşı kolektif ve kararlı bir tutum ortaya konması gerektiğini belirtti.

Görüşmede, rejimin saldırganlıklarına karşı kolektif ve kararlı bir tutum ortaya konması gerektiğini belirtti.

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