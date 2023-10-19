Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’da yapılan İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırısı nedeniyle gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı’na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Cidde’de yapılan İİT İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı’nın İsrail’in artan zulmü karşısında İslam âleminin kararlılığını, Filistin halkıyla dayanışmasını ve Filistin davasına desteğini somut bir şekilde göstermesi bakımından takdirle karşılıyorum.”





YARDIMA DEVAM EDİYORUZ

“7 Ekim’de başlayan ve tüm bölgemize sıçrama riski olan krizin çözümü için ilk günden itibaren yoğun gayret sarf ettik. Şimdiye kadar devlet ve hükûmet başkanı seviyesinde 18 liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Mısır makamlarıyla iş birliği içerisinde 3 uçak dolusu insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. 17 yıldır abluka altında yaşayan mazlum Gazze halkına yardım elimizi uzatmaya devam ediyoruz.”





ATEŞE KÖRÜKLE GİDİYORLAR

“Ancak sükûneti sağlamaya matuf çabalarımız bölgeye uçak gemilerinin gönderilmesi, Filistin halkına yönelik yardımların kesilmesi ve Gazze halkının toptan cezalandırılması gibi adımlarla sekteye uğradı. İyice etkisizleşen Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi sorumluluğunu bir kez daha yerine getiremedi. İnsan hak ve hürriyetleri konusunda mangalda kül bırakmayan Batılı ülkeler, ateşe körükle gitmek dışında hiçbir adım atmadı.”





AKLAMA YARIŞINA GİRDİLER

“Uluslararası medya organları taraflı ve ikiyüzlü yayınlarıyla âdeta insan kıyımını aklama yarışına girdi. ‘Güvenli bölge’ denilen alanlara göç eden masum insanların, sınır kapılarının, camilerin, okulların ve sivil yerleşim yerlerinin bombalanması son 12 günde şahit olduğumuz savaş suçlarından birkaçıdır. Dün, El Ehli Arab Hastanesi’ne yönelik menfur saldırıyla Gazze’deki katliam bir başka boyuta taşınmıştır.”





SORUMLUSU ATEŞE BENZİN DÖKENLER

“İnsanlığa karşı suç teşkil eden ve Gazze halkına yönelik soykırım derecesine varan bu saldırının faillerini lanetliyorum. Yüreklerimizi dağlayan dünkü katliamdan failler kadar 7 Ekim’den bu yana yaptıkları açıklamalarla ateşe benzin dökenler de sorumludur. İsrail bombardımanlarında şehit olan çoğu çocuk ve kadın 4 bin Gazzeli kardeşimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Türkiye olarak önce insani ateşkesin, sonrasında da kalıcı istikrarın tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz.”





Yüzer hastane Gazze için hazır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aracılığıyla Gazze’ye gemi hastane göndermeye hazır olduğunu duyuran Türkiye, bu konuda deneyimli. 6 Şubat depremleri sonrasında İskenderun’da yüzer hastaneler depremzedelere hizmet vermişti. 6 Şubat depremlerinin hemen ardından Hatay’a iş makineleri ve insani yardım taşıyan Milli Savunma Bakanlığı’na ait tank çıkarma gemileri yaraları sarmak için görev almıştı.





TAM TEŞÜKKÜLLÜ DÖNÜŞÜM

Tam teşekküllü hastaneye çevrilen ve Hatay’da hizmet veren gemide ameliyathane, hasta gözlem odaları yer almıştı. Burada genel cerrahi uzmanı, ortopedi ve travmatoloji uzmanı, göğüs cerrahisi uzmanı, kalp ve damar cerrahisi uzmanı, anestezi uzmanı, acil tıp uzmanı, yardımcı sağlık personeli de yer almıştı. Ekipman olarak ise protatif kan gazı, anestezi cihazı, elektrokoter, portatif aspiratör, büyük/küçük cerrahi setler, transport ventilatör, kombinasyon sedye, oksijen tüpleri, defibrilatör, ventilatör, ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri gemilerde bulunuyor.





SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün X hesabından “Türkiye olarak, bölgeye Gemi Hastane göndermeye veya Gazze’de ya da Refah Sınır Kapısı’na yakın noktalarda sahra hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya ve bu hizmeti yürütmeye hazırız” paylaşımında bulundu. Bu süreçte gerekli izinlerin ardından MSB’nin gemiyi tahsis etmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığı ise, gemileri kısa sürede hastaneye dönüştürecek.





YARDIM İÇİN HAZIRIZ

Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne yapılan saldırının ardından DSÖ yöneticileri ve birçok uluslararası muhattapla telefon diplomasisi gerçekleştiren Bakan Koca, görüşmelerde insan sağlığının hangi gerekçeyle olursa olsun saldırıya maruz kalmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı. Gazze’ye yardım için DSÖ ile birlikte hareket etmeye hazır olduklarını belirten Koca, Türkiye’nin masum insanların yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.



