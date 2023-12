Kimi kuyu kazar her gelen içsin diye, kimi kuyu kazar her gelen düşsün diye. Biz ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için her gelen içsin diye barış, huzur, dostluk, kardeşlik, güven, refah kuyuları kazıyor, herkesin hizmetine sunuyoruz. Kendi akıllarınca bize ama aslında milletimize ve ülkemize kuyu kazanlara kirli hesaplarıyla baş başa bırakıyoruz.