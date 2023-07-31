Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Deprem bölgesindeki önceliğimiz temel ihtiyaçlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıl sonuna kadar ek bir vergi artışı olmayacağını belirtti. Döviz için, "Kur reel bir zemine gelmiş oldu" ifadelerini kullanan Yılmaz, KKM için de konuştu. Kur artışlarına ilişkin de konuşan Yılmaz, “Bundan sonraki süreç daha normal bir seyir içerisinde arz talep dengesi içerisinde yürüyecektir. Aldığımız tedbirler kuru daha istikrarlı bir zemine oturtacaktır.” dedi. İşte haberin detayları.