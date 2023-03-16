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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a Özbekistan'dan Dostluk Nişanı

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yaptığı katkılardan dolayı takdim edilmesine geçen eylül ayında karar verilen Dostluk Nişanı sunuldu. Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyet üyelerinin alkışları eşliğinde, Oktay'a Özbekistan Dostluk Nişanı'nı taktı.

12:24 . 16/03/2023 Perşembe
AA
Şevket Mirziyoyev, Fuat Oktay'a "Dostluk Nişanı" takdim etti.

Şevket Mirziyoyev, Fuat Oktay'a "Dostluk Nişanı" takdim etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a "Dostluk Nişanı" takdim etti.

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi öncesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mirziyoyev'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a, Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yaptığı katkılardan dolayı takdim edilmesine geçen eylül ayında karar verilen Dostluk Nişanı sunuldu.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a Özbekistan'dan Dostluk Nişanı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a Özbekistan'dan Dostluk Nişanı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a "Dostluk Nişanı" takdim etti. Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi öncesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mirziyoyev'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a, Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yaptığı katkılardan dolayı takdim edilmesine geçen eylül ayında karar verilen Dostluk Nişanı sunuldu. Oktay'a Dostluk Nişanı verilmesine ilişkin, Mirziyoyev'in imzasını taşıyan kararname de okundu. Kararnamede, şu ifadeler yer aldı: "Siyasi, diplomatik, ticari, ekonomik, yatırım, eğitim, bilim ve kültürel-beşeri alanlardaki ilişkileri geliştirmeye dönük büyük katkıları, halklarımız arasındaki dostluk ve dayanışma bağlarını güçlendirme, uzun vadeli ve kapsamlı ilişkileri yeni bir düzeye yükseltme konusundaki etkin çalışmaları nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dostluk Nişanı ile ödüllendirilsin. Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev." Daha sonra Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyet üyelerinin alkışları eşliğinde, Oktay'a Özbekistan Dostluk Nişanı'nı taktı. Özbek Cumhurbaşkanı'na teşekkür eden Oktay, nişanı almaktan şeref duyduğunu söyledi.

Oktay'a Dostluk Nişanı verilmesine ilişkin, Mirziyoyev'in imzasını taşıyan kararname de okundu. Kararnamede, şu ifadeler yer aldı:

"Siyasi, diplomatik, ticari, ekonomik, yatırım, eğitim, bilim ve kültürel-beşeri alanlardaki ilişkileri geliştirmeye dönük büyük katkıları, halklarımız arasındaki dostluk ve dayanışma bağlarını güçlendirme, uzun vadeli ve kapsamlı ilişkileri yeni bir düzeye yükseltme konusundaki etkin çalışmaları nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dostluk Nişanı ile ödüllendirilsin. Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev."

Daha sonra Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyet üyelerinin alkışları eşliğinde, Oktay'a Özbekistan Dostluk Nişanı'nı taktı.

Özbek Cumhurbaşkanı'na teşekkür eden Oktay, nişanı almaktan şeref duyduğunu söyledi.

#Fuat Oktay
#Erdoğan
#Şevket Mirziyoyev
13 dakika önce
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a Özbekistan'dan Dostluk Nişanı
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