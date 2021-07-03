Cumhurbaşkanı’ndan Akyurt’a fuar alanı desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her hafta yapılan grup toplantılarının ardından TBMM’de Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’ı kabul etti. Görüşme ile ilgili açıklama yapan Başkan Ayık Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi inşaatının son durumunu da masaya yatırdıklarını dile getirdi.
- 2018 yılında inşaatına başlanan fuar alanı ile ilgili yüklenici firma ile olan mahkeme sürecinin yakında sonuçlanacağına inandıklarını belirten Ayık, “Esenboğa Havalimanına yakınlığı ve şehir merkezi ile olan bağlantısının kolaylığı nedeniyle yalnızca Akyurt için değil, bütün Ankara için çok önemli bir proje. Akyurt’un geleceği, fuar alanının yapılmasıyla daha da parlak olacak. Her ilçede mevcut olması gereken güzel donatıları bir bir Akyurt’a kazandırırken, fuar alanıyla bunu taçlandırmayı amaçlıyoruz. İlgi ve desteklerini Akyurt’tan ve bizlerden esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, İl Başkanımız Hakan Han Özcan ve AK Parti Ankara milletvekillerimize Akyurt adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.