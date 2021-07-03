Cumhurbaşkanı’ndan Akyurt’a fuar alanı desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her hafta yapılan grup toplantılarının ardından TBMM’de Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’ı kabul etti. Görüşme ile ilgili açıklama yapan Başkan Ayık Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi inşaatının son durumunu da masaya yatırdıklarını dile getirdi.

Haber Merkezi 03 Temmuz 2021, 00:00 Son Güncelleme: 03 Temmuz 2021, 06:26 Yeni Şafak