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Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 10 bin 24 kadro ihdası gerçekleştirildi. "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

07:28 . 28/01/2023 Cumartesi
AA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve 1000 polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 9000 polis memuru, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatına 1 şube müdürü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatına 3 daire başkanı ve 16 şube müdürü kadrosu ihdas edildi.

Resmi Gazete'de ayrıca, "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" de yayımlandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karamamesinin 282'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "uygulamak", ibaresinden sonra gelmek üzere "Bakanlıkça uygun görülen kütüphanelerde, kütüphane kullanıcılarına yiyecek ve içecek gibi ikramlarda bulunmak" ibaresi eklendi.

#Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
#Resmi Gazete
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
1 saat önce
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Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Resmi Gazete'de
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