Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı kurumlara kadro ihdas edildi

10:05 13/02/2026, Cuma
AA
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı kurumlara kadro ihdas edildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına 5, Göç İdaresi Başkanlığına 5, İstanbul Üniversitesine 1 kadro ihdası yapıldı.

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına 5, Göç İdaresi Başkanlığına 5, İstanbul Üniversitesine 1 kadro ihdası yapıldı.



