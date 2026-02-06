AFAD artık daha güçlü: Personel sayısı 10 kat arttı

AFAD'ın teknolojik altyapısının önemli ölçüde geliştirildiğini aktaran Pehlivan, dron sayısının 161'e çıkarıldığını, bu araçların termal kamera, yapay zeka destekli üç boyutlu görüntüleme ve canlı aktarım özelliklerine sahip olduğunu ifade etti. Araç filosunun 1300'e ulaştığını belirten Pehlivan, uydu sistemleriyle sahadaki ekiplerin anlık takip edilebildiğini kaydetti. Pehlivan, 6 Şubat depremlerinden sonra arama kurtarma kapasitesinin büyük ölçüde artırıldığını vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı: "Cumhuriyet'imizin 100. yılında 100 bin arama kurtarma personeli yetiştirme hedefiyle yola çıktık. Bugün itibarıyla bu sayı 152 bine ulaştı. AFAD bünyesindeki personel sayımız 3 bin 600'e çıktı, bu yıl 1000 personel daha alacağız. 4 bin 600 olacak ve bu önümüzdeki senelerde biraz daha artacak. 2023 yılında 100 bin olarak belirlenen hedefi aşarak 152 bin personele ulaştık ve arama kurtarma personel sayısını 10 kat artırdık." Pehlivan, ayrıca 501 gönüllü ekibin ve yaklaşık 16 bin 500 personelin akredite edildiğini, 1,6 milyondan fazla vatandaşın AFAD gönüllüsü olarak sisteme kayıt yaptırdığını bildirdi.