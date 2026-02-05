Yeni Şafak
Depremde kaybettiği babasının izinden gitti: AFAD personeli oldu

Babasını depremde kaybeden Buse, AFAD personeli oldu

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde kaybettiği babasının izinden giden Buse, AFAD personeli oldu. Acısını afetzedelerin yaralarını sararak hafifletmeye çalışan Buse, "Her bir insanın hayatına dokunduğumda babamı hatırlıyorum ve daha çok gururlanıyorum ve bu işi daha çok yapmak istiyorum" dedi.

İskenderun ilçesinde yaşayan Buse Genç, 3 yıl önceki depremlere Denizciler Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

Afeti yara almadan atlatan Genç, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli olan babası Mustafa (57) ve kardeşi Mehmet Emin Çolak'ın (17) birlikte yaşadığı merkez Antakya ilçesindeki evlerine gitti.

Ailesinin yaşadığı evin yıkıldığını gören Genç, enkazda babasının ve kardeşinin cansız bedenlerini buldu.

Genç, acısına rağmen babasının enkazda bulduğu montunu giyerek gönüllü olarak arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerine destek verdi.

Bu süreçte baba mesleğini sürdürme kararı alan Genç, AFAD'ın açtığı ilana başvurarak geçen yıl sözleşmeli personel olarak işe alındı.

Babasının izinden giden Genç, insanlara yardım ederek depremde kaybettiklerinin acısını hafifletmeye çalışıyor.

Buse Genç (27), deprem günü babasından haber alamayınca göreve gittiğini düşündüğünü ancak enkazda cansız bedenini bulduğunu söyledi.

Babasının kaldığı yerden devam etmek için onun izinden gitmeye karar verdiğini anlatan Genç, şöyle konuştu:

"Kesinlikle AFAD personeli olma gibi bir durumum yoktu. Depremin üçüncü gününün sonunda babamın odasını açtığımızda bulduğum şey üniformaları oldu. Birkaç gün sonra o insanlara yardım edip babamın üniformasıyla ısındığımda anladım ki babamın kaldığı yerden devam etmem gerekiyormuş. Ondan sonra benim için hayat yeniden başladı."

Genç, afetin ardından daha güçlü ve ayakları yere basan biri olduğunu dile getirdi.

İnsanlara yardım etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Genç, şunları kaydetti:

"Her bir insanın hayatına dokunduğumda babamı hatırlıyorum ve daha çok gururlanıyorum ve bu işi daha çok yapmak istiyorum. Babamın kaldığı yerden, bu kurumda daha da ilerlemek istiyorum."



Hurda teşviki düzenlemesi ile hangi arabalar alınıyor? İşte yerlilik oranı %40’ın üzerinde olan 12 otomobil modeli