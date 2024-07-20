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Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

07:42 - 20/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığına anayasanın 106'ncı madde gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Cumhurbaşkanlığına anayasanın 106'ncı madde gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan tezkere ile birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ziyaret gerçekleştirecek olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığına anayasanın 106'ncı madde gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.


Şehit oğlu Kıbrıs gazisi Mehmet Erdoğmuş yaşadıklarını anlattı: Ben babasız büyüdüm ama vatansız büyünmez

Çankırı'da yaşayan 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Erdoğmuş hayatını, Kıbrıs Barış Harekatı'nda diz kapağına saplanan şarapnel parçalarıyla sürdürüyor. 1974 yılının Mart ayında askere giden Erdoğmuş, yaklaşık 5 aylık askerken Bolu Komando Tugayı'ndan Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldı. Harekatın 12'nci gününde dizi ve göğsüne şarapnel isabet etmesi sonucu yaralanan Erdoğmuş, yaklaşık 3 aylık tedavisinin ardından Kıbrıs'a döndü. Askerliğini Kıbrıs'ta tamamlayan Erdoğmuş, orada yaşadıklarını gelecek nesillere aktarmak için harekete geçti. Yaşadıklarını anlatan Erdoğmuş, "Ben Beşparmak Dağları'nda yaralandım, kanımı döktüm. Vatan uğruna canımız da kanımız da feda olsun. Çünkü vatansız büyünmez. Ben babasız büyüdüm ama vatansız asla büyüneceğine inanmıyorum. Allah kimseyi vatansız bırakmasın." ifadelerini kullandı.


#Cevdet Yılmaz
#Resmi Gazete
#Recep Tayyip Erdoğan
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