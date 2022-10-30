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Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet’in ilanının 99. yılında tüm yurtta ve yavru vatan KKTC’de coşku vardı. İstanbul’dan Erzurum’a, İzmir’den Ağrı’ya, Ankara’dan Diyarbakır’a, Edirne’den Şırnak’a Trabzon’dan Antalya’ya kadar bütün şehirlerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gururla kutlandı

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhuriyet coşkusu
Coşku ve gurur.

Cumhuriyet’in ilanının 99. yılında tüm yurtta ve yavru vatan KKTC’de coşku vardı.

Bayraklarını alan vatandaşlar meydanlardaki törenlere akın etti. Şehir merkezlerinde yapılan resmi törenlerde, öğrenciler ise günün anlamını içeren şiirler seslendirdi, halk oyunları ekipleri gösteriler yaptı.

ANITKABİR’E ZİYARETÇİ AKINI

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, ziyaretçilerin akınına uğradı. Her yaştan çok sayıda vatandaş, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Ata'nın huzuruna çıktı.

HER YER KIRMIZI BEYAZ

Kocaeli’de, valilik her yerin Türk bayraklarıyla donatılması için “Bayrak As” kampanyası kapsamında 250 bin bayrak dağıttı. Bu kapsamda kamu kurumları, caddeler, iş yerleri ve konutlar, Türk bayraklarıyla donatıldı. Iğdır Tuzluca’da bir araya gelen 20 dağcı, Cumhuriyet Bayramı'nı zirvede kutlamak için tırmandı. 2 bin 550 metre rakımlı zirveye ulaşan dağcılar, buradaki direğe Türk bayrağını asıp göndere çekti.

TÜRK YILDIZLARI COŞTURDU

İstanbul’da Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Eskişehir'de geleneksel ay yıldızlı fotoğraf çekiminin ardından gösteri uçuşu yaptı. Sakarya’da Adapazarı Mithatpaşa Ortaokulu 333 öğrencinin oluşturduğu “Cumhuriyet Korosu”, “Feda Türkiye'm” parçasını seslendirerek bayramı kutladı. Kapadokya'da sıcak hava balonları, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçuş gerçekleştirdi. HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, üzerinde Türk bayrağı bulunan balon uçurdu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı hazırladığı video ile kutladı.

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle, Galata Kulesi’nde “Türkiye Yüzyılı” temasıyla 3 boyutlu özel ‘video mapping’ gösterimi yapıldı.

Karada, havada, su altında!

  • Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) birimlerindeki görevli komandolar, “Karada, havada, su altında Türk bayrağı” sloganıyla kentin tarihi ve turistik alanlarında Türk bayraklı gösteri yaptı.

99. yıl coşkusu: Satranç ustası hassasiyetiyle 2053 ve 2071’e
GÜNDEM
99. yıl coşkusu: Satranç ustası hassasiyetiyle 2053 ve 2071’e

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı renkli gösterilerle kutlandı
FOTOĞRAF 40
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İstanbul, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda renkli gösterilere sahne oldu.
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen etkinlikler kapsamında İstanbul Boğazı'nda ışık ve havai fişek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise şelale gösterisi yapıldı.

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Vatandaşlar, kutlamaları Beşiktaş ve Ortaköy başta olmak üzere sahil kesimlerinden ilgiyle izledi.
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İstanbul Boğazı'nda yer alan çok sayıda gemi de siren çalarak kutlamalara katıldı.

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İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı renkli gösterilerle kutlandı
Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen etkinlikler kapsamında İstanbul Boğazı'nda ışık ve havai fişek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise şelale gösterisi yapıldı.
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