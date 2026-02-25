Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Dalgakıranda düşüp beton bloklar arasına sıkıştı: Çalışmalar sonucu kurtarıldı

Dalgakıranda düşüp beton bloklar arasına sıkıştı: Çalışmalar sonucu kurtarıldı

15:1725/02/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Antalya
Antalya

Antalya'da balık tutmaya gittiği dalgakıranda ayağının kayması sonucu beton bloklar arasına sıkışan Atilla Toprak (65), yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Antalya Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Komşusu Tarık Çetin ile balık tutmaya giden Atilla Toprak, dalgakıranı çevreleyen beton bloklar üzerine çıktı. Ayağı kayan Toprak düşüp, beton bloklar arasına sıkıştı. Durumu fark eden Çetin’in ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayalıklara sıkışan Atilla Toprak'ı yaklaşık 1 saat süren çalışmayla bulunduğu yerden kurtardı. Toprak, halat ve sedyeyle yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki dalgakıranın üzerinden diğer tarafa geçirildi. Sağ bacağı ve kafasında ağrı hissettiğini belirten Toprak, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay anını anlatan Tarık Çetin,
"Amcamızla balık tutmaya gelmiştik. Ben çantaları koyarken arkamdan geliyordu. Maalesef böyle bir talihsizlik oldu. Ayağı kaydı, düştü. 112'yi aradım, AFAD'ı aradım, Sahil Güvenlik'i aradım, gerekli yerleri aradım. Maalesef böyle bir şey oldu"
dedi.



#Dalgakıran
#betonn blok
#balıkçı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Telefonda NFC özelliği nasıl açılır?