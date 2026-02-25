Fiyatı 50 TL’ye kadar düştü: Tezgahların önünde kuyruk oluştu

"Denizde bir bolluk var ama Ramazan dolayısıyla pek tüketim yok. Restoranlar kapalı, o yüzden satışlar düşüktü. Diğer balıkçılarla anlaştık, 4 gündür bir kampanya yapılıyor. Denizde kasası 400-500 lira olan hamsiyi 50 TL’ye maliyetine satıyoruz. ’Ramazan ayında balık tüketilmiyor’ diyoruz ama bu kadar balık nereye gidiyor bilmiyorum. Günlük 100 kasa desek, biz 1 buçuk ton balık satıyoruz. Yani satışlar mükemmel, sezonda böyle satış görmedik. Şu an fiyat ucuz diye alıyorlar. Herhalde şoklayıp buzluğa atıyorlar"