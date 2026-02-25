Fiyatı 50 TL’ye kadar düştü: Tezgahların önünde kuyruk oluştu

Yeni Şafak
11:5325/02/2026, Çarşamba
G: 25/02/2026, Çarşamba
IHA
Eskişehir'de hamsi fiyatının 50 TL'ye düşmesinin ardından tezgahların önünde metrelerce kuyruk oluştu. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte balıkçı esnafının işleri azalmıştı. Birçok vatandaş iftar sofraları için balığı tercih etmezken, esnaf bu duruma çözüm olması amacıyla indirime gitti.

Eskişehir’deki birçok balıkçı, hamsinin kilo fiyatını 50 TL’ye kadar düşürdü. Fiyatların inmesinin ardından vatandaşlar, balıkçı tezgahlarının önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Ucuza balık almak isteyen müşteriler, yoğunluk sebebiyle dakikalarca sıra beklemek zorunda kaldı.

"Satışlar mükemmel şu an fiyat ucuz diye alıyorlar"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan balıkçı Erkan Arslanbenzer,
"Denizde bir bolluk var ama Ramazan dolayısıyla pek tüketim yok. Restoranlar kapalı, o yüzden satışlar düşüktü. Diğer balıkçılarla anlaştık, 4 gündür bir kampanya yapılıyor. Denizde kasası 400-500 lira olan hamsiyi 50 TL’ye maliyetine satıyoruz. ’Ramazan ayında balık tüketilmiyor’ diyoruz ama bu kadar balık nereye gidiyor bilmiyorum. Günlük 100 kasa desek, biz 1 buçuk ton balık satıyoruz. Yani satışlar mükemmel, sezonda böyle satış görmedik. Şu an fiyat ucuz diye alıyorlar. Herhalde şoklayıp buzluğa atıyorlar"
dedi.



