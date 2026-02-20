Edirne'de hamsi 50 liraya düştü: Tezgahlarda yoğunluk oluştu

Edirne'de hamsinin kilogram fiyatının 50 liraya kadar düşmesi Balık Pazarı'nda yoğunluğa yol açtı.
Sezon başında kilogramı 400 liraya kadar çıkan hamsinin fiyatı 50 liraya geriledi.
Fiyatlardaki düşüş hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.
Balık Pazarı esnafından Yusuf Çimen, yaptığı açıklamada, sezonun yüksek fiyatlarla başladığını hatırlattı.
Kar yağışının hamsi bolluğuna katkı sağladığını ifade eden Çimen, denizin kendi dengesini bulmasıyla tezgahlarda bereket yaşandığını dile getirdi.
Fiyatların düşmesiyle vatandaşların kilo kilo hamsi aldığı tezgah önlerinde zaman zaman kuyruk oluştu.