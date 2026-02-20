Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Edirne'de hamsi 50 liraya düştü: Tezgahlarda yoğunluk oluştu

Edirne'de hamsi 50 liraya düştü: Tezgahlarda yoğunluk oluştu

13:2720/02/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Edirne balık pazarı
Edirne balık pazarı

Edirne'de hamsinin kilogram fiyatının 50 liraya kadar düşmesi Balık Pazarı'nda yoğunluğa yol açtı.

Sezon başında kilogramı 400 liraya kadar çıkan hamsinin fiyatı 50 liraya geriledi.

Fiyatlardaki düşüş hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Balık Pazarı esnafından Yusuf Çimen, yaptığı açıklamada, sezonun yüksek fiyatlarla başladığını hatırlattı.

Hamsinin daha önce 400 lira seviyelerinde satıldığını belirten Çimen, "
Daha önce 100 lira seviyelerini gördük ama bu yıl ilk kez 50 liraya kadar düştü. Ramazan ayında güzel bir bolluk yaşanıyor. Biz de bu kadar yoğunluk beklemiyorduk, rağbet oldukça fazla"
dedi.

Kar yağışının hamsi bolluğuna katkı sağladığını ifade eden Çimen, denizin kendi dengesini bulmasıyla tezgahlarda bereket yaşandığını dile getirdi.

Bugün tezgahlara yaklaşık 2 ton balık geldiğini anlatan Çimen,
"Yarısı şimdiden tükenmek üzere. Bu gidişle akşam saat 17.00'yi göremeyiz"
diye konuştu.

Fiyatların düşmesiyle vatandaşların kilo kilo hamsi aldığı tezgah önlerinde zaman zaman kuyruk oluştu.




#balıkçı tezgahları
#fiyat
#hamsi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİLSEM sınav sonuçları 2026! BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu?