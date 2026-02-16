Tezgahlarda satışı yasak ama talep patladı: Kilosu 400 lira kapış kapış satılıyor

‘KAYA BALIĞINA EŞ DEĞER BİR LEZZETİ VAR’

Aytekin, tekneyle açıldıklarında avladıkları 150 kilo balığın arasından 2-3 kilo aslan balığı çıktığını ifade ederek, "Her bir aslan balığının ağırlığı 200 ile 800 gram arasında değişiyor. Zehirli yüzgeçleri olduğundan tezgahlara konularak satılması yasak. Tadının oldukça güzel olduğunu biliyoruz. Kaya balığına eş değer bir lezzeti var. Hatta zaman zaman müşteriler arayıp özellikle aslan balığı soruyor.