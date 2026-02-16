Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bolu
Bolu’da hamsi bolluğu sürüyor: Kilosu 200 liradan rağbet gördü

Bolu’da hamsi bolluğu sürüyor: Kilosu 200 liradan rağbet gördü

15:3216/02/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

Bolu’da halk pazarındaki balık tezgahlarında bir haftadır hamsi bolluğu sürerken, vatandaşlar hamsi almak için sıraya girdi.

Bolu’nun İhsaniye Mahallesi’nde her pazartesi kurulan halk pazarında alışveriş yapan vatandaşlar, balık tezgahlarında yoğunluk oluşturdu.

Bir haftadır tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanırken, vatandaşlar fiyatı 200 liraya düşen hamsiye rağbet gösterdi. 40 yıldır balıkçılık yapan Engin Yıldız, tezgahlarda hamsi ve palamut balığının revaçta olduğunu ifade etti.

Pazar tezgahlarında balık fiyatlarının ise kilogram başına, hamsi 200 lira, istavrit 200 lira, mezgit 200 lira, uskumru 250 liradan alıcıyla buluştuğu belirtildi.


"Şu anda da tezgahtaki yerini aldı"


Hamsinin bir haftadır tezgahta olduğunu ve son 4-5 günde daha çok bollaştığını ifade eden Engin Yıldız, "Aşağı yukarı 3 gündür İğneada tarafında hamsicilik var. Karadeniz’in doğu bölgesinde bu sezon balıkçılık bitti. Bir boşluk vardı o konuda. 4-5 gündür hamsi bollaştı. Şu anda da tezgahtaki yerini aldı. Genelde Bolu halkı daha çok hamsi ve palamut sevdiği için ona rağbet gösteriyor. Tezgahta o balıklar revaçta. Diğer balıklar onlar kadar satılmıyor. Hamsiye göre biraz daha az satılıyorlar" şeklinde konuştu.


#Bolu
#İhsaniye Mahallesi
#Hamsi
#Engin Yıldız
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Sakarya kura sonuçları canlı izle: 500 bin konut Sakarya kura çekimi ekranı