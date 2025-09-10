Yeni Şafak
Damperin açılmasıyla kaza zinciri: Beş yaralı

00:2210/09/2025, Çarşamba
IHA
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara'da D-140 Karayolu’nda Beypazarı istikametine seyretmekte olan kamyonun açılan dorsesi kömür madeni işletmesinin kömür bandına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun arkasından gelen aracın da kamyona çarpması sonucu beş kişi yaralandı.

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde D-140 Karayolu’nda damperi açılan kamyonun kömür bandına çarptı. Arkadan gelen aracın da kamyona çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-140 Karayolu’nda Beypazarı istikametine seyretmekte olan kamyonun henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı dorsesi açıldı. Dorsesi açılan kamyon Çayırhan Mahallesi’nde bulunan kömür madeni işletmesinin kömür bandına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun arkasından gelen aracın da kamyona çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesi sonucu olay yerine gelen acil servis ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri yaşanan kaza sonrası büyük güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



