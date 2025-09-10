Damperin açılmasıyla kaza zinciri: Beş yaralı

Alınan bilgiye göre, D-140 Karayolu’nda Beypazarı istikametine seyretmekte olan kamyonun henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı dorsesi açıldı. Dorsesi açılan kamyon Çayırhan Mahallesi’nde bulunan kömür madeni işletmesinin kömür bandına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun arkasından gelen aracın da kamyona çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesi sonucu olay yerine gelen acil servis ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri yaşanan kaza sonrası büyük güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.