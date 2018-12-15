Danayı köpek kurtardı

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’nde motosikletiyle seyir halindeki Erkan Savun, bir köpeğin başında havladığı yol kenarındaki rögardan baktığında bir ineğin yağmur suyu kanalına düştüğünü gördü. Savun’un durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, iş makinesi kepçesiyle ineğin düştüğü rögarın girişini genişletti.
Daha sonra halat bağlanan hayvan düştüğü kanaldan çıkardı. Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekiplerine teslim edilen ineğin sahibi aranıyor.