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ADANA

Danayı köpek kurtardı

Adana’da bir köpeğin önünde sürekli havladığı açık rögardan yağmur suyu kanalına düştüğü fark edilen ineği kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekiplerine teslim edilen ineğin sahibi aranıyor.
Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekiplerine teslim edilen ineğin sahibi aranıyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’nde motosikletiyle seyir halindeki Erkan Savun, bir köpeğin başında havladığı yol kenarındaki rögardan baktığında bir ineğin yağmur suyu kanalına düştüğünü gördü. Savun’un durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, iş makinesi kepçesiyle ineğin düştüğü rögarın girişini genişletti.

Kahraman köpek çalışma sırasında bölgeden ayrılmadı.

Daha sonra halat bağlanan hayvan düştüğü kanaldan çıkardı. Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekiplerine teslim edilen ineğin sahibi aranıyor.

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