Gündem Danıştay ihaleye fesat karıştıran CHPli Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarıyı görevden aldı
BALİKESİR

​Danıştay CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'yı görevden aldı

Danıştay ihaleye fesat karıştıran CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'yı görevden aldı

Balıkesir'in Erdek ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın Bandırma Ağır Ceza Mahkemesinde ihaleye fesat karıştırma suçundan yargılandığı davada mahkeme Sarı'ya 1 yıl 15 gün hapis cezası vermişti. Sarı'nın bu cezasını Yargıtay onadı. Bunun üzerine Danıştay, Sarı’yı görevden aldı.

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Hüseyin Sarı
Hüseyin Sarı

Balıkesir'in Erdek Belediye Başkanı olan Hüseyin Sarı'nın Bandırma Ağır Ceza Mahkemesinde ihaleye fesat karıştırma suçundan yargılandığı davada mahkeme Sarı'ya 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi. Sarı'nın cezası Yargıtay tarafından onandı.

  • Cezanın onanmasıyla birlikte Danıştay 8. Daire Başkanlığı Sarı'nın belediye başkanlığı görevinin düşürülmesine karar verdi.

Hüseyin Sarı

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Danıştay'ın kararının ardından belediye başkan vekilliğini Hüseyin Yapakçı'nın yürüttüğü Erdek Belediyesi Meclisinin, 10 gün içerisinde olağanüstü toplanarak asaleten belediye başkanını seçmesi bekleniyor.

İhaleye fesat karıştıran CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevinden uzaklaştırıldı
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İhaleye fesat karıştıran CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevinden uzaklaştırıldı
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