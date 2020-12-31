Danıştay ihaleye fesat karıştıran CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'yı görevden aldı

Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson'ın babası Fransız vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulundu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson, Fransız vatandaşlığına başvurduğunu açıkladı. Stanley, "Bu bir Fransız olma meselesi değil. Zaten Fransız'ım. Annem Fransa'da doğdu, annesi de büyükbabası gibi tamamen Fransız'dı" diyerek aldığı karardan memnun olduğunu söyledi.