Danıştay ihaleye fesat karıştıran CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'yı görevden aldı

Balıkesir'in Erdek Belediye Başkanı olan Hüseyin Sarı'nın Bandırma Ağır Ceza Mahkemesinde ihaleye fesat karıştırma suçundan yargılandığı davada mahkeme Sarı'ya 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi. Sarı'nın cezası Yargıtay tarafından onandı.
- Cezanın onanmasıyla birlikte Danıştay 8. Daire Başkanlığı Sarı'nın belediye başkanlığı görevinin düşürülmesine karar verdi.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre Danıştay'ın kararının ardından belediye başkan vekilliğini Hüseyin Yapakçı'nın yürüttüğü Erdek Belediyesi Meclisinin, 10 gün içerisinde olağanüstü toplanarak asaleten belediye başkanını seçmesi bekleniyor.