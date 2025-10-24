Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Danıştay kararıyla Martı e-ulaşım lisansını almaya hak kazandı

Danıştay kararıyla Martı e-ulaşım lisansını almaya hak kazandı

11:1124/10/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Danıştay, Martı’nın haklılığını bir kez daha onayladı.
Danıştay, Martı’nın haklılığını bir kez daha onayladı.

Mobilite platformu Martı, uzun süredir devam eden e-ulaşım lisans sürecinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) karşı yürütülen yasal süreç, Danıştay kararıyla kesin olarak sonuçlandı ve Martı’nın lisans alma hakkı resmen tescil edildi.

İstanbul 7. İdare Mahkemesi daha önce Martı’yı haklı bularak, İBB’nin lisans vermeme kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetmiş ve kararı iptal etmişti. İBB’nin istinaf başvurusu da reddedilerek Martı lehine karar onanmıştı. Süreci Danıştay’a taşıyan İBB, burada da aynı sonucu aldı: Danıştay, Martı’nın haklılığını bir kez daha onayladı. Bu kararla birlikte tüm yasal süreçler tamamlanmış oldu.

Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, kararla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
  • "Bu kararla birlikte İstanbul’da dijital ulaşımın bir parçası olduğumuz kesinleşti. İlk günün heyecanıyla yürümeye devam ettiğimiz bu yolda, idari konuların son ve en üst mercii olan Danıştay’ın da bizi haklı bulmuş olması son derece gurur verici. Teknoloji ve yenilikle İstanbul’un ulaşımına katkı sunmaya devam edeceğiz."

#Martı
#Danıştay
#E-ulaşım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kapalıçarşı ve serbest piyasada güncel altın alış-satış fiyatları belli oldu! 24 Ekim altın fiyatları yükseldi mi?