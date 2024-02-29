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Darbe dönemleri tarihe gömüldü

Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 28 Şubat “postmodern darbesi”nin yıl dönümünde AK Parti Genel Merkezi tarafından 81 il başkanlığında eş zamanlı olarak basın toplantısı düzenlendi.

Yusuf Özdemir
Yusuf Özdemir
04:00 - 29/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 05:28 - 29/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Burcu Özer
Burcu Özer

İstanbul’da, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Burcu Özer, şunları söyledi: “28 Şubat darbesi insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. 28 Şubat’ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına ‘balans ayarı’ vermeye çalışanlar, aziz milletimiz tarafından kısa sürede balans ayarına uğradılar. Türkiye’ye sözde ayar vermeye kalkan, milletimizin elinden geleceğini, haklarını ve huzurunu alan karanlık darbe dönemleri, milletimizin 15 Temmuz gecesi verdiği mücadele ile bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömüldü.”


AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok: Ankara'mızı birlikte inşa edeceğiz
AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok: Ankara'mızı birlikte inşa edeceğiz

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, ATO Congresium'da düzenlenen proje tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Sözlerine 'Başkenti yönetmek, herhangi bir şehri yönetmeye benzemez' diyerek başlayan Altınok "Ankara'mızı birlikte inşa edeceğiz. Yeni dönemde Ankara her alanda örnek bir Başkent olacak" ifadelerini kullandı. Ankara'da trafik çilesini çözeceğini söyleyen Altınok, "Ankara maalesef havaalanına metrosu bulunmayan tek Avrupa başkentidir. İlk işlerimizden biri bu olacak. Monoray-Havaray projelerini uygun olan yerlerde hayata geçirip yapacağımız yeni bulvarlarla trafik çilesini çözeceğiz" dedi. Gençleri unutmadığın vurgulayan Altınok, "10.000 kişilik öğrenci yurdunu hayata geçirerek, öğrencilerimize güvenli ve konforlu bir barınma imkânı sunuyoruz. Aynı zamanda, 10.000 öğrencimize düşük kira avantajları ile konut imkânı sağlayarak, yaşam maliyetlerini düşürüyoruz" ifadelerini kullandı.

#AK Parti
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#darbe
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