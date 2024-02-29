Darbe dönemleri tarihe gömüldü

İstanbul’da, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Burcu Özer, şunları söyledi: “28 Şubat darbesi insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. 28 Şubat’ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına ‘balans ayarı’ vermeye çalışanlar, aziz milletimiz tarafından kısa sürede balans ayarına uğradılar. Türkiye’ye sözde ayar vermeye kalkan, milletimizin elinden geleceğini, haklarını ve huzurunu alan karanlık darbe dönemleri, milletimizin 15 Temmuz gecesi verdiği mücadele ile bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömüldü.”