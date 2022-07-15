Darbe övücü Batı

15 Temmuz gecesi, dünya tarihinde benzeri görülmemiş şekilde askeri bir darbeyi lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte savuşturmayı başaran Türk milletinin bu şanlı zaferi, darbeci ruhlu Batı medyası tarafından perdelenmeye, hor görülmeye hatta kimi yerde yok sayılmaya çalışılırken, Türkiye’de yaşanan darbe girişiminin olağan olduğuna yönelik yayınlar geçmişten verilen örneklerle savunulmaya çalışıldı.

ERDOĞAN KAÇTI YALANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan hasmane haberlere imza atan NBC, “Üst düzey ABD askeri kaynağına” dayandırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkeden kaçtığını iddia etti. Haberde “Erdoğan’ın Almanya’dan sığınma talep ettiği ve uçağının Almanya’ya doğru hareket ettiği” öne sürüldü. NBC gibi birçok basın-yayın kuruluşu da 15 Temmuz gecesi demokrasiden değil, darbecilerden yana tavır aldı.

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REUTERS’TEN ÇARPITMA

Darbe girişiminin ilk günlerinden itibaren Reuters, “darbe girişimini başarıyla atlatan bir Türkiye” yerine Batı ülkelerinin endişelerini artıran, darbe girişimi sonrasında daha da otoriterleşmeye doğru giden bir ülkenin resmediliyordu. Darbe girişiminin hemen ertesi günü “Merkel müttefiki, Türkiye’de Erdoğan’ın iktidar üzerindeki gücünü artırmasını bekliyor” ve “Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, darbe girişimi sonrası Türkiye’nin bir baskı rejimine dönmesinden korkuyor” gibi gerçekten uzak başlıklarla ağırlıklı olarak Batılı liderlerin endişeleri aktarılarak Türkiye’nin geleceği hakkında soru işaretleri oluşturulmaya çalışıldı.

DAILY MAIL’DEN AKLAMA

İngiliz Daily Mail gazetesi de 15 Temmuz’da vakit geçirmeden FETÖ lideri Fetullah Gülen’i, aklama çabasına girişti. FETÖ liderini “masum bir vaiz” olarak tasvir eden gazete, bir başka haberinde ise “hükümetin internet karartma girişimlerinden dolayı Facebook, Twitter ve Youtube’un sessizliğe büründüğü belirtilmiş ve bunun sürekli olarak Türkiye’de yaşanan siyasi krizlerde kullanıldığından” bahsederek, adeta darbe girişiminin makulleştirmeye çalışmıştır.

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NORMALLEŞTİRME OYUNU

İngiltere’nin küresel ekonomi çevrelerince okunan The Economist dergisinin internet sitesinde darbe girişimi ile ilgili ilk haber “Darbe Sonrası, Karşı Darbe” şeklinde verilerek, adeta FETÖcü darbe girişimi aklanmaya çalışıldı. Haberde “Türkiye’de askerlerin yönetime el koyması yeni bir şey değil” ve “Türkiye 1960’tan bu yana generallerin dört hükümeti devirdiğine şahit oldu” şeklindeki ifadelerle darbe girişimi adeta normalleştirilmeye çalışılıyordu.