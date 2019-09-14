Gündem Darbeci helikopterler görünmez olmuş
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Darbeci helikopterler görünmez olmuş

15 Temmuz gecesi Kara Havacılık Komutanlığından havalanan helikopterler, başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, MİT ve Emniyet binası olmak üzere çok sayıda kamu kurumunu bombaladı, sivillerin üzerine mermi yağdırdı. Yine o dönem Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar ve kuvvet komutanları ile derdest edilen birçok isim, söz konusu helikopterlerle Akıncı Üssü’ne götürüldü.

Osman Özgan Yeni Şafak
15 Temmuz gecesi FETÖ'cüler sivillerin üzerine helikopterlerle ateş açmış ve birçok kişinin şehit olmasına neden olmuştu.
15 Temmuz gecesi FETÖ'cüler sivillerin üzerine helikopterlerle ateş açmış ve birçok kişinin şehit olmasına neden olmuştu.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi 30 Mayıs’ta kararını açıkladı ve sanıklardan 56’sına ağırlaştırılmış müebbet, 18’ine müebbet, 45’ine 6 yıl 3 ay ile 18 yıl arasında hapis cezası verdi, 33 sanığın beraatını kararlaştırdı. Mahkeme, söz konusu kararın gerekçesini tamamladı.

MAYISTA BAŞLADI

Bin 242 sayfalı gerekçeli kararda, darbede helikopterlerin nasıl kullanılacağına ilişkin çalışma ve hazırlıklara 2016 yılı Mayıs ayında başlandığı kaydedildi. Darbe planlarının 12 Temmuz 2016’da elebaşı Fetullah Gülen’e onaylatılmasının ardından Kara Havacılık Komutanlığındaki darbe hazırlıklarına hız verildiğine dikkat çekilen gerekçeli kararda, nöbet listelerinin değiştirildiği vurgulandı. Ayrıca gerekçede, darbe hazırlık faaliyetleri kapsamında 15 Temmuz gecesi uçacak pilotlar ile hangarda görev yapacak teknisyenlerin belirlendiği, kullanılacak mühimmatların temin edildiği ve tüm bu hazırlıkların rutin bir askeri faaliyet olarak algılanması için gayret gösterildiği anlatıldı.

SİSTEM KAPALI UÇTULAR

Kararda, 15 Temmuz gecesi havalanan helikopterlerin uçuşlarının illegal ve Kara Havacılık Komutanlığınca icra edilen uçuş usullerine aykırı yapıldığı kaydedildi. Uçuşların uçuş emrine yazılmadığına dikkat çekilirken, ‘Dost-Düşman Tanıma Sistemi’nin de çoğunlukla kapalı konumda uçulduğu belirtildi. Ankara Hava Trafik Ünitesine bağlı radarların, söz konusu sistemi kapalı hava araçlarını radar ekranında görmediği belirtildi. Sistemi açık az sayıdaki helikopterin ise hava trafiğini alçak uçan F-16 savaş uçaklarına göstermek amacıyla olduğu değerlendirildi.

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