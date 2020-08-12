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Gündem Darbeci Sisiden Haftere S-300
İSTANBUL

​Darbeci Sisi’den Hafter’e S-300

Darbeci Sisi’den Hafter’e S-300

Libya'da Hafter'e destek veren darbeci Sisi yönetiminin, Ras Lanuf kentine S-300 hava savunma sistemi kurduğu iddia edildi.

Hatice Saka Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sudan'dan getirilen Cancavid milisleri darbeci Hafter'e destek için Sirte'ye ilerliyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri, Hafter'in güçlerini destekleyen paralı askerlerin Sirte şehrine giden petrol hilali alanlarından geçtiğini tespit ettiklerini açıkladı. 70 silahlı araç ve mühimmat kamyonunun fotoğrafı Öfke Volkanı Operasyonu basın birimi tarafından paylaşıldı. Fotoğrafların Brega bölgesindeki milislerin Sirte'ye geçişi sırasında çekildiğine vurgu yapıldı.

RUSLAR DA UÇAK GÖNDERDİ

Libya ordusu, iki Rus kargo uçağının dün ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter milisleri kontrolündeki Sirte kentine indiğini açıkladı. Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, söz konusu uçakların Sirte kentinde bulunan Gardabiya Uluslararası Havaalanı’na indiğini kaydetti. Meşru hükümetin Libya ordusu, Sirte cephesinde çeşitli şehirlerden ve bölgelerden daha fazla kuvveti seferber etmeye devam ediyor.

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Mısır ordusunun Libya'yı işgali Sisi'nin sonunu getirebilir
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Mısır ordusunun Libya'yı işgali Sisi'nin sonunu getirebilir
Türkiye'nin verdiği askeri desteğin ardından Libya'da savaşın dengesinin değişmesi Hafter destekçisi ülkelerin planlarını alt üst etti. Libya konusunun özellikle Türkiye, ABD ve Rusya arasında bir konu haline gelmesi Mısır'daki darbeci Sisi yönetimini oldukça rahatsız ediyor. Sirte ve Cufra'yı kırmızı çizgi ilan eden Mısır yönetimi gerçekten Libya'ya askeri bir müdahalede bulunabilir mi? Yeni Şafak Editörü Hasan Hız sürecin perde arkasını anlattı:


RAS LANUF'A YERLEŞTİRİLDİ

Çok sayıda Rus hava savunma sistemi Pantsir'in Türkiye'nin destek verdiği UMH güçleri tarafından imha edilmesinin ardından Kahire'den yeni bir adım geldil. 'Petrol Hilali' bölgesindeki Ras Lanuf kentine S-300 hava savunma sistemi kurulduğu iddia edildi. Uluslararası Fransız Radyosunun haberine göre, Mısırlı yetkililere yakın Twitter hesapları, sosyal medyada paylaşılan ve S-300'lere ait birçok materyalin Ras Lanuf petrol limanı yakınında bulunduğunu gösteren fotoğraflar hakkında, bu füzeleri Kahire'nin konuşlandırdığını teyit etti.

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